Comisión ad hoc recibirá 260 millones para pagar fonavi

APRUEBAN INFORME DE ACTA PARA QUE EL MEF AMORTICE DEUDA PÚBLICA

Por: Pablo Boggiano B.

Un informe en acta, el N°12 – 2025 de la comisión Ad hoc Fonavi, deja abierto un procedimiento por el cual el Ministerio de Economía (MEF) asignaría al ex fondo de vivienda la suma de 260 millones de soles el próximo año a forma de amortizar los pasivos del Fonavi que mantiene como deuda pública. Por ello, “El Men” se comunicó con el ingeniero José Cortez, (miembro fonavista de la comisión) quien detalló dicho procedimiento, el mismo que consta de 3 opciones en el numeral 3.2 del informe. Según Cortéz, los miembros fonavistas aguardan la instalación de las nuevas comisiones a fin de mes para echar a andar las gestiones que apunta al presupuesto necesario para continuar la devolución el 2026, Cortez Vigo confirmó que el cuarto reintegro para fonavistas mayores de 68 años irá si o si en agosto.

-Lo que se está mencionando o dando a entender en un informe de acta sesión ordinaria N°12 – 2025, de la comisión ad Hoc que para el próximo año el MEF tiene la intención digamos de inyectarle 260 millones de soles al Fonavi, ¿cuál será el procedimiento?

Mire, en ese informe hay 3 cosas importantes allí, primero con el dinero que queda pendiente con la ley 29231 (Ley de Saneamiento Financiero de los Prestatarios del Banco de Materiales, regula la regularización de deudas de préstamos otorgados por el Banco de Materiales (BANMAT), FONAVI y ENACE) que tenía el fin objetivo, que aquellos que el estado pago por ellos en cancelación de deuda, esto es un monto determinado por una cantidad de fonavistas, este dinero se tenía que desembolsar a la comisión Ad Hoc y hasta ahora no se ha devuelto, esa es una de las alternativas; la segunda es que se subrogue a la deuda que se tiene con las empresas de saneamiento, que aproximadamente es el capital que asume más de quinientos y pico millones de soles y, como tercero, era que el estado pague la deuda pendiente que tiene con el Fonavi.

Entonces eran las 3 alternativas, ese informe y esas alternativas se tendrían que aprobar para que a partir de ahora la misma secretaria técnica enviara ese informe si es que ya no se envió y le hiciera seguimiento en el cual se pide ese dinero y recursos para el próximo año al margen que se pueda hacer otra gestión, se puede pedir a través de la comisión una entrevista con el ministro de Economía o el viceministro de tal manera que el tema principal de conversación es los recursos del fonavi, ya de bien saber que para el próximo año ya no hay recursos, esa es la preocupación de nosotros, eso es en sí el objetivo del informe que ese aprobó.

Leer también [Salhuana cuestiona sueldos de jueces y fiscales por superar el de Boluarte]

“ES MOMENTO DE PRESIONAR”

-¿Esto es viable, es el procedimiento correcto, no nos referimos a dar una salida rápida, en las dos primeras alternativas como que se estaría tomando un atajo a la ley, en cambio la tercera debería ser que ese dinero no ingrese por medios alternativos sino de manera directa?

Claro, eso sería en óptimas condiciones, pero sabes que si antes no lo ha hecho, ahora es el objetivo de presionar, pero tendría que haber un informe que saliera de la misma comisión Ad Hoc para tener ese aval, esa documentación en la cual tú puedas hacer cumplir esa información, si bien es cierto que ellos tienen una deuda pendiente con los fonavistas, no es un tema que se va devolver si nosotros no lo movemos, no lo gestionamos, y para nosotros es importante que se dé presión desde ahora, ya entramos a agosto, ya no falta nada para el próximo año y también puede ser una de las otras alternativas presentarlo a nivel de la Comisión de Presupuesto, están próximo el cambio de la Mesa Directiva del Congreso, el cambio de las comisiones, la nueva presidencia de la Comisión de Presupuesto, deberíamos acudir a ellos, presentar esto y comenzar a dinamizarlo, buscar la forma que se cumplan las alternativas que ya hemos presentado y lograr el objetivo.

–Este procedimiento con el informe que se tiene que concluir, entraría ya a partir de noviembre en la programación del presupuesto, estos 260 millones ya estarían agendados para el Fonavi

Claro, pero como yo le digo, eso ya se presentó, la secretaría técnica es adjunto a la Presidencia del Consejo de Ministros, dentro de sus competencias, de sus pliegos es hacer ese pedido, ya nosotros con una autorización de la misma comisión Ad Hoc para que vaya de frente al MEF.

–El otro frente que se menciona, es aguardar fines de julio, principios de agosto que se instalan las comisiones para echar andar el plan B

Eso tenemos que trabajarlo, pero ya, imagínate a última hora cómo se va hacer, porque necesariamente, nadie puede detener la devolución, porque si ya empezamos y lo vamos a detener por falta de recursos, eso es un tema muy delicado, la inmensa cantidad de fonavistas que van a comenzar a protestar, van a comenzar a presionar a nivel nacional.

HAY 600 MILLONES PARA PAGAR HASTA DICIEMBRE

-Hablamos con el presidente de la comisión, el Dr. Luis Luzuriaga y nos dijo son 600 millones, no hay más y esto se va ir, se va ir el cuarto Reintegro y el Grupo 22, estos 260 millones son aparte, no tienen nada que ver con lo que va liquidar la comisión este 2025

No, no, no, tenemos aproximadamente 590 y tantos de aquí a diciembre podemos llegar a los 600, vamos a pagar 281 millones a reintegro número 4, lo restante será parte de los que salgan en reconsideraciones y el pago del grupo 22, los 600 se van a ir este año pagando a todos estos fonavistas, en conclusión, para el próximo año no queda nada en caja.

-Los lineamientos para cuarto reintegro ya están listos y aunque es prematuro hablar sobre la conformación de grupo 22,

Los lineamientos ya están listos, uno de los lineamientos para reintegro número 4 es la aprobación en primer lugar de vivos de 68 años a más y los fallecidos de 89 años a más cumplidos hasta el 31 de julio de este año, fecha de cierre, los que cumplen con esos requisitos ya están expeditos a devolución.

-¿Siempre sobre la base de 73 mil, pueden ser más pueden ser menos?

Claro, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, eso ya como base y demandaría 281 millones de soles

-¿Y una aproximación en caso del Grupo 22?

En el Grupo 22 hay que tener en consideración que vamos a tener que ver a aquellos hermanos fonavistas que están pagando, por ejemplo, su derecho de agua y desagüe y que ya se aprobó como acuerdo, incluso los que han cancelado en Banco de materiales lo que es calaminas también, la cantidad que salgan de fonavistas nuevos, ahí si tiene que ser fuerte cantidad, hasta acabar el ultimo sol que quede.

.¿En reconsideraciones cuantos más van a entrar a la devolución?

En reconsideraciones teníamos pendientes un promedio de 3 mil, en esta última sesión hemos sacado 30 reconsideraciones que han salido favorables y 70 que han sido infundadas, dentro de ese ámbito lo que salga de dinero, porque al final los fonavistas están reclamando que han sido mal evaluados o quizás no llego, la documentación a tiempo, que se yo, al menos si hay que pagarles más, se les va pagar, no se debe parar con ellos, es su derecho.

-En reintegro 4 no hay topes

No hay topes, igualito, lo que salga

-¿Se estaría programando la segunda quincena de agosto, incluida la resolución?

A partir de la segunda quincena de agosto se está programando, no va pasar de agosto.

Leer también: