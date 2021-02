Clínicas se quedan sin capacidad para atender a pacientes

Complicada situación, el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas (ACP) Alejandro Langberg La Rosa, reveló que las clínicas así como los hospitales públicos, ya cuentan con capacidad para atender a sus pacientes con coronavirus y menos para recibir a enfermos derivados por el SIS.

“El problema es que no hay infraestructura en el sector privado para atender pacientes, no tenemos camas UCI, no tenemos camas de internamiento, todo está rebasado, esto no es cosa de precios sino de capacidad. Y otro de los grandes problemas que está pasando el sector privado es que la vacunación del personal que ha ofrecido el Gobierno está lentísima, tenemos instituciones en las cuales ni un solo médico ni enfermera se ha vacunado”, señaló.