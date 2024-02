Cielo Torres: De corazón a corazón en “Canciones Despechadas”

Cielo Torres nos abre las puertas de su mundo musical y personal.

La reconocida cantante peruana, Cielo Torres, nos cuenta sobre su incursión en el género regional, su nuevo disco “Canciones Despechadas” y sus planes de internacionalización, revelando también detalles de su vida sentimental y sus inspiraciones artísticas.

¿Cuál ha sido tu primer acercamiento con el género regional?

Bueno, de hecho, ha sido hace muchos años atrás, donde hemos escuchado canciones con mucho sentimiento, porque esta es la característica de este género. La musicalidad del regional nos da un sentimiento muy intenso. Y eso era algo que tenía mucha curiosidad de poder investigar más allá de solo escucharlo, sino también interpretarlo.

¿En el Perú hay algún otro artista que hayas tomado como referente que haya incursionado en este género?

Creo que no. Soy la primera haciendo regional. Sé que Álvaro Rod en su momento también hizo como un regional con una de sus canciones el año pasado, pero era algo más de fusión urbana. Este es un regional más despechado, y bueno, producido por Master Cris, donde también han intervenido muchos músicos colombianos.

Normalmente, cuando dan un salto de género, de la salsa se van al urbano. ¿Cómo surgió la idea de poder incursionar en ese género?

Bueno, de hecho, esta es la primera canción del disco que hemos hecho, ya que es un disco, mi primer disco de canciones inéditas, tiene dos lados: el lado popular y el lado salsa. Entonces, tenemos dos géneros a los cuales queremos darles todo el trabajo y el amor que se merecen. Yo creo que la música para mí siempre ha sido como una sola palabra, música en general, no tanto limitarme por el hecho de que yo hago solo un género y no más, no es más en mi repertorio, siempre varíar mi repertorio.

Eres la primera cantante de regional en el Perú.

Soy la primera intérprete cantautora de regional aquí en Perú. De hecho, la gente ya identifica el sombrerito. Por ejemplo, la última vez en mi último show, donde hice la canción en vivo, saqué el sombrero y la gente ya sabía lo que venía. Entonces, fue como vibró el público con esta identificación.

Tu público sí lo ha recibido muy bien

Al inicio, dije puede ser que a la gente no le guste este cambio y lo rechace, pero lo ha recibido con mucho amor. Lo cantan y estoy muy feliz.

¿Por qué canciones despechadas?

Porque será ¿porque estoy despechada? Lo que pasa es que este disco, como son canciones inéditas, yo he estado en parte de la composición del 80% del disco. Entonces, tengo mi granito de arena, tengo ideas de concepto, vivencias personales o vivencias de alguien muy cercano que también sé que son historias que capaz muchos no se atreven a contar pero son necesarias de decirlas, sé que también se van a poder identificar.

¿Cómo surgió el nombre del disco?

El nombre sale a raíz de lo que más te queda de la canción, entonces el coro de “canciones despechadas” habla de despecho. Entonces, tuvimos dos propuestas. Porque algunos queríamos que se llame “canciones despechadas” y otros tenían otro nombre, pero quedó “canciones despechadas” por votación.

¿Cómo podrías describir en ese momento la evolución de tu carrera artística?

Bueno, yo siempre me veo como una artista que siempre le ha gustado explorar nuevos territorios, explorar nuevos géneros. Me considero un artista versátil, he hecho teatro, hecho televisión, hecho salsa, hecho cumbia. Yo creo que lo que llega a mi vida es para algo y por algo.

¿En tus canciones hay un poco de tu historia?

Sí, de hecho, sí, de decepción, de traición, donde me ha tocado darme cuenta de muchas verdades que no quería darme cuenta, donde me ha tocado abrir los ojos, donde mi novio se metió con mi mejor amiga también. Entonces, ese tipo de historias que me han pasado en la vida y que en algún momento yo he renegado, que por qué me pasó a mí, y creo que ahora es momento de sacarle provecho, facturar.

En la actualidad, ¿cómo vas en el tema amoroso?

Ese lado sentimental está tranquilo, estoy soltera, pero soltera y despechada. Soltera, pero nunca sola. Las mujeres siempre tenemos opciones porque a las mujeres no nos tienen que faltar las opciones de cariño, de amistad, de un compartir y conversar. Estoy en esa posición donde yo puedo decidir en qué momento estar con alguien o no.

¿Piensas seguir con la salsa o ya tienes previsto otro género?

Este disco tiene dos lados, el lado A y el lado B. El lado A es el lado popular y el lado B es salsa. Así que no la dejo, la salsa. Va también en la línea de estas letras fuertes, decididas, empoderadas.

¿Has pensado ir por el género urbano?

No, me gusta más bailar que cantarlo en realidad, pero yo no le cierro la puerta. Para mí, la música siempre va a ser una puerta abierta, entonces si en algún momento me ofrecen un feat con un artista que admiro, que quiero, lo voy.

¿Qué artista te gustaría colaborar en urbano?

Una Karol G me encantaría, que ella también ha hecho regional, ha hecho vallenato también en sus conciertos en vivo y todo.

¿Cómo va el proyecto de internacionalizarse?

El primer país que vamos a visitar es Colombia la próxima semana. De hecho, ya hay una previa expectativa en Colombia, hay artistas, gente que me ha escrito. Así que es momento de traspasar fronteras y llevar mi música y lo más importante que es una mujer peruana.

Nuevos proyectos para Cielo Torres

Se viene una presentación importante que va a ser un concierto de presentación del disco oficial donde voy a cantar las canciones en vivo con músicos en vivo invitados especiales quiero invitar a amigos de la música y actores también porque son mis dos mundos así que me gustaría mucho hacer una fusión de eso estamos programando y planificando todavía eso va a ser más adelante.