Christian “Nos haremos un baño de florecimiento”

Christian Domínguez y Pamela Franco ya van alistando todo para su celebración de fin de año. A las tradicionales cábalas de las uvas, maletas, lentes de “2020” y ropa interior amarilla, añadirán una nueva. Ambos quieren darse un baño con flores.

Pasarán juntitos el año nuevo

“Año nuevo siempre la paso trabajando desde los quince años, pero sí la pasaré con Pamela, ella la pasa conmigo. Nos haremos un baño de florecimiento para que sea un mejor año para nosotros y estemos juntos”, afirmó el cantante para ‘El show después del show’.

Esta será su primera celebración de fin de año como pareja y quieren empezar este 2020 con el pie derecho. Es posible que las cábalas los ayuden, pues la madre de Christian nunca falla con este tipo de creencias y siempre acierta con ellas.

“Mi mamá es muy cabalística, ella nunca repite de cábala, cada año es una diferente. Lo que ella me dice yo lo hago y siempre me va bien. En el trabajo me va muy bien y respecto a la felicidad, también”, reveló Christian Domínguez al programa.

Por otro lado, “Peluchín” publicó un vídeo en Instagram donde el cumbiambero le dedica la canción “Contigo aprendí” a Pamela Franco. En otras imágenes, recordó a todos que anteriormente, Christian había dedicado el mismo tema a Vania Bludau,