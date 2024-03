Chofer de la combi podría recibir una sentencia de 9 meses de prisión por la muerte de un niño

El detenido Calixtro Quispe negó todos los cargos durante la audiencia judicial del último miércoles, afirmando que no conducía el vehículo el día del accidente

Hoy se determinará si el Poder Judicial ordena 9 meses de prisión preventiva para Diego Modesto Alejandro Calixtro Quispe, quien es acusado de ser uno de los conductores de las combis de transporte público involucradas en el fatal accidente que resultó en la muerte de un escolar de siete años y dejó heridas a otras 13 personas el cuatro de marzo pasado en el distrito de Los Olivos.

En circunstancias en que Adrián (7), regresaba con su madre después de su primer día de clases, la combi en la que viajaban colisionó violentamente con otro vehículo de transporte público en el cruce de las calles 11 y 12, urbanización Santa Ana, resultando en el accidente.

En la audiencia judicial del miércoles pasado, Calixtro Quispe, quien está detenido, refutó todas las acusaciones y afirmó que no estaba al mando del vehículo el día del accidente.

“Yo soy inocente, porque yo no he estado ese día manejando el vehículo, yo soy el administrador nada más y yo nunca quise obstaculizar las investigaciones, más yo me puse a derecho”.

Después del accidente, los conductores y cobradores de ambas camionetas se dieron a la fuga, dejando a sus pasajeros heridos abandonados en el lugar de los hechos de manera irresponsable.

Es importante destacar que el titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de Los Olivos, Einstein Damacén Jaúregui, también señaló deficiencias en el requerimiento fiscal.

