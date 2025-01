‘Chemo’ del Solar renunció a la Federación Peruana de Fútbol

José ‘Chemo’ del Solar presenta su renuncia irrevocable a la FPF, tras su participación en el Sudamericano Sub 20

El técnico José ‘Chemo’ del Solar dejará la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tras dirigir a la selección Sub-20 en el Sudamericano de Venezuela. Según fuentes de RPP, Del Solar presentó su renuncia irrevocable, aunque culminará su participación en el torneo antes de desligarse por completo.

El estratega asumió la jefatura de la Unidad Técnica de Menores de la FPF en febrero de 2023, con la misión de potenciar las categorías juveniles Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Desde entonces, también lideró a la Sub 20 en diversos amistosos, como los triunfos ante Costa Rica en mayo pasado, donde destacó el rendimiento de jugadores como Juan Pablo Goicochea y Fabián Lora.

Razones tras su salida

La decisión de Del Solar se vincula a cambios internos en la FPF, especialmente tras la destitución de Juan Carlos Oblitas a finales de 2024. La medida, enmarcada en un proceso de reestructuración institucional, habría motivado al técnico a considerar su salida. Esta información fue adelantada por el periodista Mauricio Loret de Mola, quien señaló que Del Solar no se sentía respaldado tras la salida de Oblitas, quien lo había convocado al proyecto.

Futuro en el horizonte

Tras finalizar el Sudamericano, el técnico pondrá fin a su etapa en la FPF y evaluará nuevas oportunidades. Según el periodista Gustavo Peralta, Del Solar cuenta con una propuesta concreta de la Universidad César Vallejo para dirigir en la Liga 2.