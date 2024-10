Chávez Cotrina: «El delito debe tener una pena de cinco años»

El fiscal Chávez Cotrina, arremetió contra el gobierno de Dina Boluarte, indicando que las recientes normativas, facilitan la liberación de los criminales, afectando la seguridad ciudadana en el país.

El fiscal Superior Titular y coordinador nacional de las “Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada”, Jorge Chávez Cotrina, lanzó fuerte cuestionamientos al Congreso y al gobierno de Dina Boluarte, a quienes acusó de aprobar leyes que, en su opinión, obstaculizan la lucha contra el crimen facilitando la liberación de los delincuentes.

Cabe precisar, que estas declaraciones fueron realizadas durante su intervención en el evento Comprometidos por la Seguridad Ciudadana: enfrentando juntos los retos y desafíos, organizado por la Cámara de Comercio de Lima y que contó con la presencia de gremios y representantes de la sociedad civil.

Asimismo, Chávez Cotrina, señaló que las normas recientemente aprobadas dificultan la aplicación de la prisión preventiva al requerir penas mínimas más altas “Para que una persona sea sometida a prisión preventiva, el delito debe tener una pena mínima de cinco años. Antes solo se requerían cuatro años”, mencionó el fiscal, precisando que esta modificación permite que más personas acusadas de crímenes graves, evadan la cárcel.

No obstante, el fiscal de criminalidad destacó que las leyes actuales eximen de prisión a los jóvenes entre los 18 y 25 años sin antecedentes penales, si la condena no supera los ocho años, lo que, en su opinión, facilita la reincidencia de estos individuos en actividades delictivas. “Si la policía detiene a un joven de 18 a 25 años sin antecedentes y la pena es menor a ocho años, no hay forma de meterlo a la cárcel. Las normas actuales facilitan su liberación”, precisó.