Chaskallay: Una canción contra el ciberbullying en el Perú

Dos talentosos cantautores peruanos se unen en un poderoso llamado contra el ciberacoso con su canción “Chaskallay,” un mensaje de amor propio y fortaleza en medio de la tormenta digital.

En un esfuerzo por enfrentar la creciente y preocupante ola de ciberacoso en los entornos escolares peruanos, dos talentos cantautores peruanos, Milena Warthon y Lenin Tamayo, han unido sus voces y talentos en una poderosa campaña para combatir el creciente problema del ciberbullying en los entornos escolares de Perú. A través de su emotiva canción “Chaskallay,” estos artistas han creado un himno de amor propio y resiliencia, destinado a inspirar y empoderar a niños y niñas que enfrentan el acoso en línea. Esta conmovedora iniciativa incluye un videoclip que busca arrojar luz sobre los peligros del ciberbullying y la importancia de mantener una fortaleza interior ante la adversidad digital.

Milena Warthon, una de las voces detrás de “Chaskallay,” no es ajena al impacto del ciberbullying. Ha experimentado de primera mano cómo los mensajes ofensivos en línea pueden afectar profundamente, incluso a los adultos. En un acto de valentía, Warthon ha compartido su propia experiencia y se ha convertido en una voz de apoyo para aquellos que enfrentan el ciberacoso a diario. En sus propias palabras: “Conozco de cerca el ciberbullying. Cuando inicié mi carrera, me sentí profundamente afectada. Aprendí a manejarlo, pero si a mí como adulta me impactó, imagino a las niñas y niños que sufren esto diariamente. Es algo que puede marcarlos para toda la vida. Les diría a ellos que nadie ni nada puede apagar su luz.”

La canción “Chaskallay” es el resultado de la colaboración entre Lenin Tamayo y un talentoso equipo de compositores que incluye a Daruna Music Team, Yolanda Pinares y Gustavo Saavedra. La canción no solo aborda el dolor causado por los mensajes ofensivos en las redes sociales, sino que también resalta la importancia de mantener una fortaleza interna que no permita que estos mensajes oscuros apaguen nuestro brillo. El nombre de la canción, “Chaskallay,” que significa “estrella” en quechua, refuerza este mensaje de resiliencia y autoestima.

Lenin Tamayo, conocido por ser el creador del género musical “Q’pop” (quechua pop), se unió apasionadamente a la causa. Enfatizó la necesidad de combatir el ciberacoso mientras promueve valores fundamentales como el amor y la libertad, especialmente entre niñas y niños. Según Tamayo: “El ciberacoso es una realidad que evidencia nuestras falencias. Hay mucho odio que se oculta en el anonimato. Por eso, siempre me presento como ‘amor y libertad,’ porque son los dos ejes primordiales que debemos reforzar para las niñas y niños.”

“Chaskallay” se integra a la segunda edición de la campaña “ConectadaSOS, navegar segur@s es más divertido” de Aldeas Infantiles SOS Perú. Esta campaña tiene como objetivo fundamental crear entornos virtuales seguros para las nuevas generaciones en Perú, con un enfoque especial en la prevención del ciberbullying.

La gravedad del ciberacoso se hace evidente en los resultados de una encuesta nacional realizada como parte de esta campaña. Sorprendentemente, el 61% de los menores encuestados afirmó haber sufrido ciberbullying, mientras que un alarmante 23% participó en retos virales peligrosos. Además, un 12% reportó haber sido víctima de grooming (acoso de un pederasta) y un 4% sufrió extorsión en línea. A pesar de estas estadísticas preocupantes, el 91% de los padres de familia creían que sus hijos nunca habían experimentado situaciones de ciberbullying. También resultó sorprendente que el 36% de los menores informaron conocer situaciones negativas relacionadas con retos virales, mientras que un 49% de los docentes admitieron que nunca habían hablado con sus estudiantes acerca de los riesgos de estos desafíos.