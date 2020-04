César Villanueva aún espera le abran las rejas

El ex primer ministro César Villanueva aún no puede abandonar el penal de seguridad Miguel Castro Castro, debido a que la Policía Nacional cuestionó, días atrás, la falta de seguridad para que cumpla arresto en su domicilio. El ex gobernador de San Martín es investigado por la presunta recepción de dinero de parte de la empresa Odebrecht.

El 1 de abril, la Primera Sala de Apelaciones la orden de prisión preventiva por la de arresto domiciliario luego escuchar, en audiencia, a César Villanueva, quien afirmó que su salud corre riesgo en el penal, entre otros motivos por el coronavirus. Según señaló el centro penitenciario no cuenta con médicos especializados ni equipos adecuados para tratar sus problemas de salud.