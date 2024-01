César Vallejo tiene plan B si Paolo Guerrero no acepta

Richard Acuña, aseguró que si o sí presentarán a su fichaje estrella este viernes.

César Vallejo está marcando pauta en el mercado de fichajes del fútbol peruano con contrataciones de alto calibre como las de Cristian Benavente, Josepmir Ballón y José Carvallo. A pesar de que el campeonato ya está en marcha, el equipo ‘poeta’ sigue en busca de reforzar su plantilla, centrándose ahora en la adquisición de un delantero de renombre internacional.

La principal opción es Paolo Guerrero, cuyo interés ha sido confirmado por el entrenador Roberto Mosquera. Sin embargo, en Trujillo son conscientes de que negociar con el ‘Depredador’ no será tarea fácil. Por ello, también están considerando la posibilidad de fichar a otros dos atacantes con amplia experiencia en el fútbol sudamericano, en caso de que la llegada del ex jugador de LDU de Quito no se concrete.

Richard Acuña, presidente del equipo trujillano, reveló los nombres de estos futbolistas alternativos: Marcelo Martins y Teo Gutiérrez, provenientes de Bolivia y Colombia respectivamente, ambos con la calidad necesaria para fortalecer el plantel. “Los tres han escuchado nuestra propuesta y han hablado con el técnico. Esperamos que en los próximos días alguno de ellos pueda unirse a nuestra institución”, declaró a Liga 1 Max.

A pesar de esta opción, Acuña dejó claro que Paolo Guerrero es su prioridad, reservando incluso el dorsal número 9 para el delantero estrella que puedan fichar. “El objetivo del equipo es obtener el campeonato y confiamos en que Guerrero nos ayudará a lograrlo”, agregó.

Leer también:[Alianza Lima triunfa ante César Vallejo con gol de Catriel Cabellos]

Como va las negociaciones con goleador de la selección

En cuanto a las negociaciones con Guerrero, el hijo del gobernador de La Libertad, explicó: “Paolo nos ilusiona a todos y esperamos que en los próximos días se pueda cerrar su llegada. Tenemos un gran plantel, pero la incorporación de un delantero de su calibre nos beneficiaría mucho”.

Por su parte, el entrenador Roberto Mosquera también comentó sobre las conversaciones con los delanteros objetivos: “El club se ha comunicado con tres delanteros, he conversado con dos de ellos, incluyendo a Paolo. Confío en que, si viene, se adaptará bien al equipo”.

La expectativa está en aumento mientras César Vallejo continúa sus esfuerzos por reforzar su plantilla y lograr sus metas en la temporada.

Fuente: L1 Max