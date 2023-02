César Delgado “Una renuncia de Dina no resolverá nada”

El exoficial mayor del Congreso, César Delgado, consideró que los reclamos que se presentan en medio de las protestas son de carácter social y señaló que deben ser resueltos por el Poder Ejecutivo, ya que la salida ante ello no estaría en realizar un adelanto de elecciones generales.

“La solución que están pidiendo, que se vayan todos, que se vaya la señora Boluarte, que se vaya todo el Congreso, no va a solucionar los reclamos, porque los reclamos no tienen naturaleza política, sino una naturaleza social y económica“, declaró Exitosa.

“No deben haber muertos, y los muertos que se han producido hay que evaluarlo a partir del punto de vista del Ministerio Público, del Poder Judicial, pero no puede exonerarse de esa responsabilidad también a quienes empujan a las masas a que reclamen, cuando los reclamos que se están realizando no se pueden solucionar con adelanto de elecciones generales, ni con el famoso ‘que se vayan todos’, o que ‘este Congreso no me representa'”, precisó.