Castillo quiso irse de juicio

Expresidente discutió con juez y dijo que estaba “contra su voluntad”

El expresidente Pedro Castillo protagonizó un incidente frente a los magistrados al intentar retirarse durante la reanudación del juicio oral por el intento del golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022.

Cabe precisar que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema realizó continuó con la audiencia ayer en el establecimiento penitenciario de Barbadillo, donde el exjefe de Estado se encuentra recluido.

El exmandatario se mostró en desacuerdo con el proceso judicial en su contra y dijo que participa en audiencia en contra su voluntad. “Estoy aquí contra mi voluntad, en nombre de millones de peruanos. Hay una acusación en mi contra, pero yo no cometí ningún delito”, exclamó Pedro Castillo.

Nuevamente, el expresidente dijo que no cuenta con la defensa legal que él considera adecuada. “El abogado que me han asignado no es mi abogado. Me están imponiendo la defensa pública. Se ha adelantado opinión en este caso y esto no es justo”, sostuvo.

En ese momento, Castillo intentó retirarse de la sala, pero el juez le advirtió que no podía hacerlo: “Si se retira, tendremos que disponer que lo conduzcan nuevamente, porque el juicio no puede continuar sin su presencia”. Ante ello, Pedro Castillo volvió a sentarse e insistió: “Estoy acá contra mi voluntad”.