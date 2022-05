Carrasco: “Ella también es una delincuente”

El exministro de Justicia Juan Carrasco Millones negó conocer o haberse reunido con la empresaria Karelim López, quien denunció la existencia de una organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo e integrada por el exsecretario Bruno Pacheco, exministros, empresarios y los sobrinos del jefe de Estado.

“En ningún momento ha mencionado que conoce a Juan Carrasco, ni tampoco que me ha visto o que se ha reunido. Yo no conozco a esa persona, no la conozco, es una persona totalmente ajena a mis actividades. Yo he sido fiscal y he perseguido a los delincuentes. Si una persona se somete a una colaboración eficaz es porque es un delincuente“, señaló.

En declaraciones a la prensa tras su presentación ante la Comisión de Fiscalización, el exfiscal precisó que toda persona que se somete a un proceso de colaboración eficaz reconoce que ha cometido un delito, por lo que cuestionó que las declaraciones de la investigada empresaria sean utilizadas para “manchar su reputación”.