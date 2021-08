Carlo Alva vuelve a los escenarios y a la composición 

Talento, creatividad, y energía son tres cualidades que siempre caracterizaron al productor musical & cantautor Carlo Alva. Después de casi un año vuelve al escenario con una producción latina realizada en el Estudio Cantara.

“Estoy produciendo a una gigante, su nombre es Analy León y también estamos grabando una pequeña producción juntos”, dijo.

¿Qué te llevo a convertirte en cantante?

No es algo que tenía planeado, la composición, el armar, construir, transformar las cosas y volverlas gigantes, es algo que me gusta, me encanta la música, y por qué no cantarla, me gusta hacerlo, simplemente me motivé y empecé hacerlo.

Anunció que lanzará un nuevo single de su producción: Sueños Perdidos y se estrenará el 20 de septiembre en todas las plataformas digitales.

Ahora quiero verlo crecer como si fuera un bebé, quiero verlo brillar creo que es un es un reto para mí.

¿Tienes alguna musa quien te inspiro en la música?

Me gusta estar triste, me gusta estar feliz, lo disfruto en cualquier situación, si me preguntas que me inspira, mi novia me inspira, mi hijo me inspira, tú me puedes inspirar, algo que veo, no se solo lo siento o lo sueño, y lo vuelvo música, cualquier situación marcada es atractiva para una canción.

¿Cómo describirías la música que sueles crear?

La música es el lenguaje universal, pienso que las composiciones que suelo hacer son parte de la vida misma.

Hago de todo, balada, rock, latín, pop, salsa, cualquier género con el que me sienta cómodo, pero cada canción siempre tiene una trama, trato de que sea invasivo cual fuera el mensaje.

Sabemos que no solo eres cantautor también eres productor compositor, ¿estás produciendo actualmente a alguna figura pública?

Sí, he tenido algunos trabajos con algunos cantantes, pero si me preguntas por alguien en especial, te digo que sí, estoy produciendo actualmente una gigante su nombre es Analy León, es una súper cantante, tiene una bella voz, y si la estoy produciendo y no solo eso, estamos grabando una pequeña producción juntos, bueno en esta tarea no me encuentro solo, estamos juntando ideas con mi gran amigo Productor Musical Alexander Olivares conocido como Xander Music, es un capo en la materia el lleva ya 17 años en la música produciendo artistas de Yo Soy y La Voz, también ha tenido contacto con artistas internacionales, participo en la obra Maestra Vida de Rubén Blades realizado en Perú período 2018 – 2019, además de ser director de su propia orquesta, la verdad muy cómodo trabajar con él, juntamos ideas & resulta muy bueno todo.

¿Quién es Analy León?

Empezó a cantar a la edad de los 9 años con un huayno llamado Saco Saquito. En el 2010 fue parte del programa Trampolinazo a cargo del señor Carlos Álvarez en ATV.

En el año 2011 fue parte de pequeños gigantes primera temporada, siendo semifinalista con el escuadrón Pequeños Fantásticos, donde tuvo la oportunidad de cantar junto muchos artistas como José Feliciano, la señora Bartola, las hermanas Cayó, Marisol, Vernis Hernández y muchos más.

En el año 2015 se presentó en la voz kids, fue parte del equipo de Anna Carina y fue semifinalista.

En el programa Fábrica de Sueños de ATV tuvo la oportunidad de hacerle un homenaje a la Señora María Antonieta más conocida como La Chilindrina.

En el 2017 grabó una canción inédita llamada Maldito Amor con la autoría del señor Joel Castañeda junto a la Orquesta Son del Oriente.

Actualmente es parte del coro y misión felicidad de Marita Cabanillas formadora de Daniela Darcourt y se encuentra retomando su carrera musical junto a su gran amigo y productor musical Carlo Alva.

¿Carlo Alva cómo te sientes ahora como artista productor musical?

Me siento bien, muy seguro, contento con el trabajo que se está realizando con Analy León, estamos como quien dice preparando una bomba y bueno quiero anunciar que lanzamos el primer single de esta producción, SUEÑOS PERDIDOS, se estrenará el día 20 de septiembre en todas las plataformas YotubeMusic, Spotify Apple Music y más.

¿Cómo te encontramos en tus redes sociales?

Youtube Carlo Alva, Spotify Carlo Alva, Instagram Carlo Alva 2019, Apple Music Carlo Alva y Claro Music Carlo Alva