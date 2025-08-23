Capturan al hermano de ‘Iván Mordisco’, jefe de principal disidencia de FARC

De acuerdo con la Policía de Colombia, Luis Vera Fernández es el hermano y el “principal operador de confianza” de Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido como ‘Iván Mordisco’, por cuya captura el Gobierno ofrece cerca de un millón de dólares.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció este la captura de Luis Vera Fernández, hermano de alias ‘Iván Mordisco’, uno de los hombres más buscados del país y jefe del Estado Mayor Central (EMC), la facción más poderosa de las disidencias de las FARC, a la que el Gobierno responsabilizó de uno de los atentados ocurridos la víspera.

«Capturado hermano de Iván Mordisco, en El Peñón, Cundinamarca, Luis Hernando Vera Fernández«, publicó Petro en un breve mensaje en X. Acompañado de un video de la Policía Nacional que muestra el momento de la detención. En las imágenes, el detenido aparece sin camiseta y con las manos arriba ante los uniformados en una vivienda de un solo piso y techo de calamina.

Ubicada en El Peñón, un municipio de menos de 6 000 habitantes a unos 120 kilómetros al norte de Bogotá. Según un comunicado de la Policía, Luis Vera Fernández es el hermano y el «principal operador de confianza» de Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido como ‘Iván Mordisco’. Por cuya captura el Gobierno ofrece cerca de un millón de dólares.

Con más de 11 años de trayectoria criminal, Luis Vera Fernández está acusado de haber consolidado redes de narcotráfico, finanzas ilícitas y logística en el sur del país. «Es señalado como administrador de los recursos ilícitos provenientes del narcotráfico, secuestro y extorsión, canalizados directamente para fortalecer la estructura de su hermano», agregó la Policía.