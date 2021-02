Caos en el Rebagliti durante segundo día de vacunación COVID-19

Una lamentable situación se vivió en las instalaciones del Hospital Edgardo Rebagliati durante el segundo día de inmunización contra el coronavirus. Y es que desde las 5:00 a.m. médicos, técnicos y enfermeras realizaron una larga cola para recibir la primera dosis, sin embargo se toparon con la sorpresa que no estaban en el listado entregado por el Minsa pese a tratar a pacientes con COVID-19.

Personal médico denunció que no aparece en padrón para recibir dosis

Algunos especialistas relataron que la aglomeración y el caos se generó debido a la desinformación de la entidad. “Yo me encuentro desde las 6 a. m., estoy en la institución. No responsabilizo a EsSalud, sino a la lista del Minsa donde han chocolateado todo y prácticamente han dejado de lado al personal de prioridad. He visto a jóvenes que merecen ser vacunados para estar protegidos y no aparecen en la lista”, señaló una de las profesionales.

De igual manera, otra especialista puso de manifiesto su molestia por la falta de organización para llevar a cabo la jornada de vacunación. “Se supone que hoy estaban programados (personal de) emergencias y de las unidades críticas como UCI. En la lista no aparezco, pero en la página del Minsa sí aparezco. Se supone que ayer (martes) debieron vacunar a quienes atienden a pacientes COVID-19 y han vacunado a personal administrativo”, señaló.

EsSalud respondió ante esta situación

La entidad puso de manifiesto su versión ante este penoso incidente. El vocero de EsSalud dijo que han respetado la relación del Ministerio de Salud. Además precisó que el personal de salud que no se haya vacunado con las primeras dosis de Sinopharm, lo harán con las vacunas restantes.

“En esta lista probablemente no estén, pero hay que esperar la nueva lista que saldrá el lunes. Ya se ha informado que hay una relación que ha enviado el Ministerio de Salud y con base en ese listado se está vacunando. El que no se encuentre allí no podrá ser inmunizado por normativa”, comentó Julio Rojas.