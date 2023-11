Cañete: Venezolano empuja albañil a la pista y lo arrolla un camión

Ciudadano venezolano causó la muerte de un hombre de 54 años después de una discusión intensa

Mario Maldonado Chaico, un albañil de 54 años, salió de su hogar para formalizar un contrato laboral, pero lamentablemente no regresó. Su vida terminó de manera trágica el pasado viernes 24 de noviembre en la provincia de Cañete, cuando fue atropellado por un camión. Sin embargo, este incidente no parece haber sido un accidente: después de una intensa discusión con un mototaxista venezolano, éste lo empujó, sin darse cuenta de que un vehículo se aproximaba a gran velocidad.

Muerte en la calle Imperial

El presunto asesinato de Maldonado Chaico ocurrió poco después de una acalorada discusión con Gustavo Adolfo García Omaña, un mototaxista venezolano. García chocó su vehículo contra el de la víctima, desencadenando una disputa sobre quién era responsable. A pesar de que el choque no causó grandes daños según testigos, ambos insistían en que el otro asumiera los costos de cualquier reparación. Tras intercambiar insultos, García Omaña empujó con fuerza a Maldonado Chaico, sin prever las consecuencias fatales.

Las cámaras de vigilancia en la zona grabaron todo y ya están en manos de las autoridades. En el video se muestra cómo, un segundo después de que la víctima cae, un camión rojo pasa sobre él, terminando su vida de inmediato.

El conductor del camión no pudo evitar la tragedia y no tiene responsabilidad. El presunto homicida, visiblemente impactado, no sabía si huir o ayudar a su víctima, pero los vecinos actuaron rápido.

Los vecinos detuvieron a García Omaña y llamaron a la policía, que llegó minutos después. Acordonaron el área y llevaron al detenido a la comisaría local.

Los familiares y amigos de la víctima exigen justicia y piden que no liberen al mototaxista. Según ellos, la víctima estaba feliz yendo a firmar un contrato de trabajo antes del incidente.

Leer más:

¿Cómo actuar ante un accidente de tránsito?



Asegura el área: Dentro del vehículo, enciende las luces de advertencia y coloca el triángulo rojo detrás para indicar un problema con tu vehículo o sus ocupantes.

Dentro del vehículo, enciende las luces de advertencia y coloca el triángulo rojo detrás para indicar un problema con tu vehículo o sus ocupantes. Busca ayuda rápidamente: Cada minuto es crucial, así que ten a mano los números de emergencia: 116 para Bomberos, 105 para la Policía Nacional del Perú y 106 para el SAMU.

Cada minuto es crucial, así que ten a mano los números de emergencia: 116 para Bomberos, 105 para la Policía Nacional del Perú y 106 para el SAMU. Atiende al herido: Puedes brindar apoyo a la persona afectada, manteniéndola calmada y esperando a la ambulancia. Evita moverla y, si es un motociclista, no retires el casco para prevenir lesiones graves. Si hay sangrado, cubre la herida y aplica presión para detenerlo.

Puedes brindar apoyo a la persona afectada, manteniéndola calmada y esperando a la ambulancia. Evita moverla y, si es un motociclista, no retires el casco para prevenir lesiones graves. Si hay sangrado, cubre la herida y aplica presión para detenerlo. Abriga a la víctima: Los heridos pueden perder calor al perder sangre, así que cúbrelo con una manta para mantenerlo abrigado.

Los heridos pueden perder calor al perder sangre, así que cúbrelo con una manta para mantenerlo abrigado. No intentes tratar sus heridas: Limita tu ayuda a los primeros auxilios. Si no eres médico, espera a los profesionales y mantén la calma en todo momento.

Recuerda:

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web oficial del diario “La Razón” en el siguiente enlace: https://www.larazon.pe/ Busca en la página principal el botón o enlace de “Suscripciones” o “Edición Impresa” y haz clic en él. Se abrirá una nueva página donde podrás ver los diferentes planes de suscripción disponibles y los precios correspondientes. Elige el plan de suscripción que más te convenga y haz clic en el botón de “Suscribirse”. Completa el formulario con tus datos personales y de pago, según las indicaciones que aparecen en la página. Confirma tu suscripción y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.