Camioneta de lujo de Chibolín vinculada a sospechas de lavado de activos

La camioneta de Andrés Hurtado, valorada en US$60.000, ha sido transferida hasta en tres ocasiones, generando sospechas de lavado de activos.



La camioneta Cadillac Escalade, utilizada por el presentador de televisión Andrés Hurtado, conocida como “La Bestia”, está envuelta en una cadena de transacciones sospechosas. El vehículo, valorado originalmente en US$60.000, aparece registrado a nombre de Juan Yucpuy Ramírez, un hombre de 80 años, quien asegura no reconocer el auto ni haberlo poseído nunca. Este hecho ha desatado sospechas sobre un posible caso de lavado de activos, según informó Cuarto Poder.

El dueño desconoce la propiedad del vehículo

El anciano Juan Yucpuy Ramírez figura como propietario del vehículo en los registros oficiales, pero niega cualquier vinculación con él. “La verdad que desconozco esa parte, no sé. No, yo no sé nada. Yo desconozco totalmente. Primeramente, yo no tengo brevete para manejar”, declaró en una entrevista.

Transacciones sospechosas

La camioneta ha pasado por varias transferencias a precios notablemente bajos. Inicialmente, fue comprada por Abraham Mina Recabarren, tesorero y cercano colaborador de Hurtado, por 36 mil 500 dólares. Tras esta compra, el vehículo fue revendido por montos significativamente menores, llegando a ser transferido a Juan Yucpuy por apenas 3 mil soles.

Estas ventas a precios reducidos han generado especulación sobre la legalidad de las transacciones, especialmente considerando que el vehículo ha sido visto siempre en uso por Hurtado, a pesar de los múltiples cambios de propiedad.