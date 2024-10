¡Cálculo monetario rompería topes de pago en reintegro 3!

INGENIERO JOSÉ CÓRTEZ ASEGURA QUE EN NUEVO GRUPO PAGARÁN A MÁS FONAVISTAS Y SIN TOPES

Por: Pablo Boggiano B.

Dirigente fonavista sostiene que Secretaria Técnica no revisa ni decide fechas, montos ni beneficiaros, solo la comisión ad hoc.

Queda casi definido que el siguiente pago Fonavi será de todos modos un tercer reintegro, la comisión Ad Hoc de no darse algún inconveniente sesionará mañana jueves para dejar expedito los lineamientos del Reintegro 3, así lo afirmó el ingeniero José Cortez, representante fonavista de la comisión.

En charla con El Men, dejó abierta la posibilidad de que la comisión pueda modificar la valla a partir de mayores de 65 años para incrementar regularmente el padrón, el cual tendrá que superar los 207 mil beneficiarios que conformaron el segundo reintegro de agosto. Con ello, Reintegro 3 rompería topes con cálculo monetario a favor de los fonavistas.

-Reintegro 2 se dio a fines de agosto, ha pasado setiembre, corre octubre ya se debe definir el siguiente pago que queda entre Reintegro 3 y Grupo 21

Mañana jueves que vamos a retomar la sesión se ha conversado previamente en una sesión anterior que ya se está definiendo generalmente a un REINTEGRO 3, estamos viendo por motivos de que serían mayor cantidad de fonavistas que salgan en un tercer reintegro que un nuevo grupo de fonavistas, nuevos en la lista, ya que tendríamos que comenzar a ver cuántos fonavistas se están integrando por lo que es calamina que ya pagaron su deuda, que son 2,150. Pero la preocupación es que las empresas de saneamiento, según los oficios que se les ha enviado para que reporten los pagos que han hecho de acuerdo a las obras con recursos del Fonavi, si se han cancelado dichas obras, en el tiempo y quienes han vivido en esa jurisdicción como ya se tomó la decisión que retornen al proceso de devolución. Las empresas de saneamiento hasta ahora no nos alcanzan dichas relaciones en obras y mucho menos la relación de las personas que han cancelado o mantienen una deuda con recursos del Fonavi; en ese efecto, estamos a la espera de eso, mientras llega la información podemos ir avanzando para tomar la decisión sobre un Reintegro 3, estaríamos tomando una decisión como hemos hecho en Reintegro 1 mayores de 85 años vivos; Reintegro 2 que fue de 75 a 80 años; y el tercero que sería de 70 a 75 años.

-Hay manera de ser más flexibles en esa parte de los lineamientos, digamos a partir de 65…

Estamos viendo las posibilidades de cuántos fonavistas puedan salir, revisando siempre la estadística porque aparte de que son de 70 a 75 años hay que considerar los fallecidos de 93 años a adelante. De 85 a 93 queremos saber cuántos son los fonavistas que han fallecido y agrupando también de los de 70 a 75 años ver la cantidad y si es necesario bajar un poco la valla se podría conversar ahí y tomar la decisión.

-Suponemos que es casi definido un Reintegro 3, hablemos sobre los topes, ¿se podrían estar liquidando algunas cuentas, o sería necesario como se ha mencionado un cuarto, quinto o sexto reintegro para cumplir con los fonavistas? ¿Y en esta parte de los lineamientos cuanto es el mínimo y cuáles son los topes?

Lo mínimo siempre se ha considerado 40 soles que puedan recibir y referente a los topes, no habría topes porque se daría de acuerdo a cómo los fonavistas han aportado, tanto con el cálculo monetario como con el cálculo de la fórmula y sabemos que el cálculo de la fórmula es 6, 680 soles y aplicando el aporte monetario, ahí sí rompería las vallas, no habría monto para determinar porque eso se rige de acuerdo a cómo han aportado los fonavistas y los cargos que han tenido dentro de las empresas privadas que han laborado generalmente.

“LA CANTIDAD DE FONAVISTAS QUE COBRAN VA A IR CRECIENDO”

-La comisión Ad Hoc tiene sus propios criterios y dependerá de ustedes la decisión final, la asesoría jurídica de la secretaría técnica habla de un Grupo 21 que se daría para diciembre o enero del 2025

En primera instancia, la información que salga respecto de fonavistas nuevos, eso se determinaría de acuerdo a las estadísticas de la ONP, porque en la ONP ahora hay fonavistas que se pueden jubilar a partir de 10 años, 15 o 20 años, esa estadística ya nos han enviado una actualización de todos los fonavistas que ya tienen pensión o que están en proceso de pensión. Eso nos serviría para determinar la cantidad de fonavistas que puedan salir. Lo otro es de acuerdo a los montos que se determinen, de acuerdo a la fórmula que se aplicaría y si hay fonavistas que han entregado aportes monetarios, se determinaría de acuerdo a los cálculos monetarios.

Eso tendría incidencia en la determinación de los grupos que salgan de aquí en adelante, en lo que se refiere a las fechas son comentarios que puede hacer cualquier funcionario de la secretaria técnica, pero quien tiene la voz oficial son los miembros de la comisión Ad Hoc donde se toman las decisiones y donde, tanto el ejecutivo como nosotros como parte fonavista, llevamos a cabo las sesiones para determinar esto.

-207 mil beneficiarios se dieron en la conformación de Reintegro 2, Reintegro 3 tendrá que apuntar a un porcentaje regularmente mayor

Eso es lo que nos preocupa en cuanto a cuántos fonavistas podrían salir, por eso la inclinación a un tercer reintegro y que abordaría más de los 200 mil como base. Si vamos a ir creciendo es lógico, si en el primer reintegro salió 150 mil; en el segundo 207 mil, si son reintegros deberían ir aumentando de acuerdo a la capacidad de la elaboración de los grupos, por eso que es importante ver si de 70 a 75 años ¿cuántos son? de 85 a 92 que son los fallecidos ¿cuántos son? se sumaría, si es un poco menos, determinaríamos, correremos un ancho más de las vallas legales, eso lo determinaría la información que nos entreguen mañana jueves si hay sesión y esperemos no haya huelga, caso contrario se suspenderá la sesión como anteriormente ha sucedido.

-No faltan los problemas para sesionar, la última sesión se dio después de dos postergaciones, habrá quizá a parte de mañana jueves una postergación más, en base a eso ¿cuándo quedaría definida la fecha para este tercer reintegro?

Confío que en esta semana, es importante definirlo y avanzar, hemos perdido ya 4 semanas, un mes completo y nosotros como representantes de los fonavistas no podemos esperar mucho tiempo.

El ejecutivo debe tomar las decisiones de asistir, es importante la decisión que se tome dentro de la comisión es vital para poder ir avanzando, hay mucha gente que necesita ese dinero, creo que sí puede haber reunión mañana jueves y se podría definir Reintegro 3 de ahí para adelante correr, y sobre todo aplicar los lineamientos, decirle al secretario técnico la consideración de los lineamientos son de 70 a 75, de 85 a 93, de 80 a 93, según cómo determinaríamos nosotros para ver la cantidad de fonavistas que saldrían en los próximos grupos.

-Ustedes vienen recibiendo en cada sesión informes de la secretaría técnica, ¿cómo está avanzando la información de acuerdo a los aportes de los empleadores, nuevos aportes presentados, nueva información presentada, están aumentando, se mantiene, no aparecen?

En lo que se refiere a ese aspecto, hay fonavistas que se están inscribiendo, gente que está inscribiendo a sus padres, viendo los fallecidos, un poco más, pero no mucho.

Los nuevos fonavistas se están integrando al proceso de devolución, en lo que es empleadores todavía hay un poco de recelo por parte del estado a entregar información de sus aportes monetarios ya que según ellos dicen no tienen recursos para contratar nuevo personal. Siempre la misma historia de que no hay personal, que no pueden hacer eso, esperemos avanzar, si es que eso no hay, para eso se aplica la fórmula para dar a los fonavistas de acuerdo a la ONP, si es más adelante que el aporte monetario pueda ya el fonavista tenerlo a la mano, pidiendo a su institución directamente, sería importante también porque eso nos debería hacer un cálculo de acuerdo a las aportaciones monetarias que ellos hayan hecho, es importante decirles a los fonavistas mientras no salgan los grupos ellos pueden presentar documentación para nosotros ir viendo y en cuanto a la comparación de esos aportes, devolver en los grupos que vengan.

