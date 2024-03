Caen 4 indios por violar a española  

La Policía de India ha confirmado el domingo que ya son cuatro los detenidos por la violación en grupo del pasado viernes a una turista española en el estado indio de Jharkhand, en el noreste del país, tres de los cuales ya están compareciendo ante un tribunal de la localidad de Dumka, donde se produjo la agresión.

El director general de la Policía del estado, Ajay Kumar Singh, ha confirmado al diario ‘Indian Express’ que ya hay cuatro personas detenidas y que los siete acusados de la violación han sido identificados y están en proceso de busca y captura por un equipo de investigación especial.

Por su parte, y en declaraciones al mismo medio, el superintendente de la Policía de Dumka, Pitamber Kherwar, se limitó a indicar que las declaraciones de todos los arrestados están siendo grabadas, sin dar más detalles sobre su situación.

“Me violaron por turnos. Conmigo siempre estaban cuatro. Cuando gritaba, me golpeaban en la cara. Solo les escuchaba repetir en inglés las mismas palabras: only sex, only sex (solo sexo)”, ha contado la víctima al medio El Mundo.