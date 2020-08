Buscan financiamiento para crear ventiladores mecánicos

Con el objetivo de fabricar más ventiladores mecánicos, los investigadores del Centro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería (CTIC-UNI) están en la búsqueda de financiamiento económico. Toda la producción será entregada de manera gratuita a los hospitales del país para atender a pacientes con covid-19.

“Nuestro objetivo es que ‘FéniX’ no solo sea usado para esta emergencia sanitaria, sino que al final de la pandemia pueda ser utilizado a lo largo y ancho del Perú. Hago un llamado a la empresa privada para que se sume a este proyecto cien por ciento peruano, único además en Latinoamérica. Necesitamos desarrollar al país en la ciencia y la tecnología y no sólo depender del extranjero para solucionar nuestros problemas“, acotó Jafet Daniel Santivañez Gutarra, uno de los siete ingenieros que desarrollan el ventilador “made in Perú”.