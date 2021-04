Buscan censurar a Sagasti otra vez

El congresista de Alianza para el Progreso, Luis Valdez, anunció que impulsaría una censura contra el Gobierno si es que no se atiende la crisis que afronta la región La Libertad, ya que existe una brecha del 300% en camas UCI a causa del nuevo coronavirus.

“Si el presidente Francisco Sagasti no tiene la capacidad de atender a los peruanos con oxígeno, camas UCI, nosotros como políticos y representantes de un pueblo, tenemos que responder con las acciones que nos ha dado la Constitución y si no hay una atención a mi región La Libertad, no descarto una censura a la Mesa Directiva, porque tiene que haber un presidente hoy que esté en capacidad de atender a la población”, dijo.

Leer también [Venezolana fingió tener Covid-19 para fugar con 2 millones de dólares de empresa]