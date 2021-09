Britney Spears eliminó su cuenta de Instagram

Britney Spears cerró su cuenta oficial de Instagram para tomarse un descanso de las redes sociales

Britney Spears cerró temporalmente su cuenta oficial de Instagram con más de 34 millones de seguidores, inmediatamente la preocupación de sus fanáticos se hizo presente en la red, por lo que la cantante decidió explicar a través de Twitter que quería tomar un descanso de las redes sociales y celebrar su reciente compromiso con Sam Asghari.

“No se preocupen amigos, solamente me estoy tomando un descanso de las redes sociales para celebrar mi compromiso. ¡Estaré de vuelta pronto!“, aseguró la intérprete de “Baby One More Time” y “Womanizer” en su cuenta oficial de Twitter.

El Instagram de la “Princesa del Pop” era visitado constantemente por sus fans ya que algunos pensaban que a través de sus publicaciones, la artista lanzaba mensaje ocultos en contra de la tutela legal que lleva controlando su vida desde hace 13 años.

Britney agradeció a todas las personas que se sumaron al movimiento #FreeBritney, también dijo que contaba los días para disfrutar su libertad.

En la publicación de su compromiso, recibió miles de comentarios de sus fans en los que recomendaban a la cantante de 39 años que haga firmar a su prometido de 27, un acuerdo prenupcial.