Instagram: Así puedes cancelar envíos de mensajes

Instagram tiene la opción de anular el envío, así hayas enviado el mensaje podrás eliminarlo de la vista de todos en la conversación

Instagram cuenta con la opción de anular los envíos de los mensajes dentro de la aplicación. En algunos ocasiones las conversaciones pueden estropearse por un comentario incómodo que no se tenía que enviar. Lo mejor es eliminarlos antes que el destinario haya alcanzado verlos para no crear un ambienta más incómodo.

Para cancelar el envío de mensajes en Instagram tienes que seguir los siguientes pasos:

1. Acceder a la conversación correcta en el apartado de mensajes directos

2. Una vez en el chat, escoger y mantener seleccionado el mensaje a eliminar

3. Aparecerá una serie de opciones, escoger “Anular envío”

4. Si es la primera vez, hay que confirmar la elección

Cuando uses esta función la primera vez te aparecerá un mensaje confirmando que no podrás recuperar los mensajes y solicitará a los usuarios confirmar. Después de usarlo varias veces el cambio se realizará de manera inmediata.

La anulación el envío de mensajes de Instagram funciona para todos los que están incluidos en la conversación, podrás estar segura que el mensaje no estará disponible para nadie una vez eliminado.

Ten en cuenta que la aplicación advierte que es posible que la persona con la que has estado conversando ya haya visto el mensaje, por lo que es más efectivo usar esta función cuando el destinario no esté conectado o no se encuentre en el chat. La ventaja es que Instagram no le notificará los cambios realizados en su ausencia.

Estas herramientas están disponibles para usuarios que cuenten con la aplicación en Android como en iOS.