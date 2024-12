Boluarte niega vínculo con el caso Mikonos y solicita declaración formal

La presidenta Dina Boluarte rechaza acusaciones sobre su presunta visita al condominio Mikonos, donde habría estado Vladimir Cerrón.

En un extenso mensaje a la nación, la presidenta Dina Boluarte negó categóricamente haber estado en el condominio Mikonos, en Asia, y desmintió cualquier vínculo con el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. La mandataria señaló que las especulaciones en torno al caso “El Cofre” han sido utilizadas para intentar desestabilizar su gobierno.

«Como presidenta constitucional, siempre he respetado al sistema judicial. Sin embargo, me he convertido en blanco de un acoso sistemático para generar crisis en el Gobierno», afirmó Boluarte al iniciar su alocución. La presidenta expresó que se han tejido «escenarios hipotéticos» sin fundamentos, lo cual, a su juicio, afecta la seguridad jurídica del país y genera un gasto innecesario para el Estado.

Solicita ser citada por la fiscal de la Nación

Boluarte pidió públicamente a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que la convoque para rendir su declaración oficial. «Han pasado 79 días desde el inicio de esta investigación, y hasta ahora no se me ha llamado a declarar. Señora fiscal, usted asumió competencia desde el 22 de noviembre; cítame y enfrentaré este proceso con la verdad», declaró.

Asimismo, negó que su viaje a Asia haya tenido relación con el mencionado condominio. Según explicó, asistió a una reunión familiar y se alojó en el hogar de la familia anfitriona. «Nunca estuve en Mikonos. No conozco ese lugar. Fui acompañada por una amiga cuya identidad revelaré únicamente ante el Ministerio Público«, sostuvo.

Lee también:

Rechaza encubrimiento a Vladimir Cerrón

Boluarte también desmintió cualquier intento de encubrimiento a favor de Cerrón, asegurando que no utiliza recursos estatales para proteger a personas buscadas por la justicia. La mandataria reiteró que, en ocasiones anteriores, ha respondido a los llamados de la Fiscalía sin evadir su responsabilidad.

Finalmente, la presidenta se comprometió a aclarar todas las acusaciones en su contra. Mientras tanto, la Fiscalía ha programado una diligencia para este viernes 13 de diciembre, en la que se recreará el recorrido del vehículo presidencial hacia el distrito de Asia. Esta investigación marcará un nuevo capítulo en el caso ‘El Cofre’, el cual sigue siendo objeto de gran atención pública y mediática.