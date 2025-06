Boca Juniors empañó su Mundial cuando tuvo que ir a ganar

El Xeneize había dado un buen paso adelante ante Benfica y Bayern Múnich. Y volvió a retroceder. Es demasiado grande para no poder ganarle a un equipo semi profesional como el Auckland City.

Los jugadores de Boca Juniors deberían escuchar a sus hinchas. No cuando cantan, porque en ese punto pueden confundirse y creer que los bancan a ellos cuando en realidad van detrás del escudo. Más conceptual es cuando la gente dice, cuando exige. Boca es demasiado grande para no poder ganarle a un equipo semi profesional como el Auckland City.

Es decepcionante el 1-1, aunque Cavani haya declarado lo contrario porque insistieron todo el partido. Una camiseta con su historia no llena su apetito competitivo con pequeñas porciones. Y si es difícil entrarle a un rival que se agrupa atrás, más complejo es hacerlo cuando la estrategia es repetirse con centros inofensivos, cuando falta imaginación, agresividad y no hay niveles que rescaten al equipo de un día oscuro. Jugando así ya le habían metido 16 goles en 2 partidos.

Lee también:

Boca empañó su Mundial de Clubes cuando tuvo que ir a ganar. Una mirada que no sólo es resultadista. Se acomodó mejor cuando adoptó el papel del más débil, al tener que achicar espacios y apostar a un Merentiel solitario arriba. En el momento que debió generar juego, asumir su responsabilidad, se autoflageló. No quedó afuera por culpa del Bayern Munich ni porque la tormenta eléctrica le quitó tensión competitiva al volver al partido ya eliminado. Cuando se grita “esto es Boca”, es sobreponerse a ese tipo de situaciones y no quedar eliminado así en primera ronda.

Boca había parecido otro Boca Juniors en el debut. Como si se hubiera escapado de la tibieza de algunos partidos del año. Se vio otro carácter con Benfica, con un primer tiempo que resultó su mejor foto en Estados Unidos. Ahí juntó bien sus líneas, jugó con espíritu de barrio y fue contundente. Hasta dejó en segundo plano las falencias que expuso a partir del penal de Palacios a Otamendi. Es un error no poder imponerse 11 contra 10, padeció la pelota parada, aunque el costado positivo contra un rival europeo se llevó el aplauso.