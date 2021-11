Alfredo Benavides se salva

Benavides no iría a la cárcel por prisión preventiva

El cómico Alfredo Benavides, ya no sería sentenciado a 36 meses de prisión preventiva, ya que no se contaría con las suficientes pruebas contra el comediante. No obstante, su caso se mantendrá bajo comparecencia con restricciones.

Hay que menciona, que Benavides estaba siendo investigado por haber participado con el ex alcalde de san juan de Lurigancho, Carlos Burgos, en los cuales estaría implicado el delito de lavado de activos y casos de corrupción.

Sin embargo, el comediante no sería el único implicado, ya que el testigo protegido habría declarado que la esposa de Jorge Benavides, Karin Marengo, también seria cómplice de los actos.

Ambos estarían relacionados con la compra de inmuebles con el dinero obtenido de forma ilícita en el gobierno de Carlos burgos, el año 2014-2017.

Hay que recordar que, Karin Janet Marengo Núñez, esposa de Jorge Benavides se casaron en el año 2009. Ahora, estaría siendo acusada por el fiscal en la última audiencia de comprar un terreno en Trujillo, el cual estaría a nombre del cómico.

Durante la audiencia el fiscal leyó el testimonio que habría proporcionado el testigo clave

“Tengo conocimiento de que Carlos Burgos Horna había adquirido varias propiedades a nombre del investigado Alfredo Benavides, como la ubicada en la comunidad campesina de Sumbilca, provincia de Huaral, donde adquirió 500 hectáreas junto con Walter Llancari de la Pena, dinero que en su totalidad fue proporcionado por Carlos Burgos por la suma de un millón de soles (…) Asimismo, tengo conocimiento que el señor Carlos Burgos adquirió a nombre de Alfredo Benavides un departamento en Miraflores por el monto de 400 mil dólares. Posteriormente, entre ellos, han existido algunas comerciales, y producto de ello, a través de un préstamo de dinero que había hecho la esposa de Jorge Benavides, Karin Marengo, con un dinero adicional, Carlos Burgos adquirió una propiedad en Trujillo, que también habría sido registrada a nombre de Alfredo Benavides”. Concluyó.

Cabe mencionar, que no cumplir con las restricciones impuestas por el juez, podría ir a la cárcel .