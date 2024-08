Benavente: “Me llamó para decirme que estaba embarazada”

Klaudia Benavente, recordó cómo es que sufrió por la aún esposa de Cristian Cueva.

Klaudia Benavente, expareja del futbolista Joel Pinto, realizó fuertes declaraciones contra la aún esposa de Cueva, Pamela López, tras las acusaciones de violencia que rodean al popular “Aladino”. Asimismo, la exbailarina brindó detalles sobre un supuesto romance extramatrimonial que habría ocurrido entre López y Pinto hace varios años atrás.

Tras su entrevista, Benavente, comentó como es que Pamela López la contactó directamente para informarle sobre una relación amorosa que mantenía con Joel Pinto, su entonces pareja. Conforme a ello, la bailarina, no solo afirmó tener un romance con el futbolista, sino que, además de ello, le confesó que estaba embarazada.

“Me llamó para decirme que ella estaba embarazada en ese momento, inclusive ella y su mamá me pidieron que me alejara de esa relación porque tenía amenaza de aborto. Yo le creí a él”, manifestó Benavente, quien admitió haber confiado en las palabras de Joel Pinto.

Ante lo mencionado, Benavente, también detalló cómo es que Pamela López, no solo la contactó para informare sobre la supuesta relación, sino que también intentó intimidarla y según lo señalado, la mujer de cuatro hijos viajó a Lima, se hospedó en un Hotel y comenzó hacerle llamadas amenazantes.

“A ella le encantaba el mundo del fútbol. Llegó a venir a Lima, se hospedó en un hotel y me llamaba a amenazarme que me iba matar. Nunca me he cruzado con ella, nunca la vi en persona, todo era por teléfono, reiteradas veces en realidad”, evocó Klaudia Benavente.