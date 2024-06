Belinda publica y borra mensaje tras nuevo romance de Nodal

Luego de que Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaran su relación, Belinda, quien estuvo comprometida con el cantante mexicano, compartió un misterioso mensaje que luego eliminó.

Los rumores sobre un posible romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar habían estado circulando con fuerza desde hace días. No obstante, no fue hasta el lunes 10 de junio cuando los cantantes confirmaron oficialmente su relación amorosa. Esto ocurrió luego de que Nodal anunciara su separación de la madre de su hija, Cazzu, semanas atrás.

En una entrevista con Hola! USA, la hija de Pepe Aguilar dejó en claro que esta no es una relación nueva, sino más bien la continuación de una historia que la vida los llevó a pausar para crecer y extrañarse mutuamente. Según Ángela, “cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”.

Por su parte, Nodal aclaró en un video en sus redes sociales que el fin de su relación con Cazzu no fue resultado de infidelidades, sino una cuestión de que “a veces el amor no funciona”. “Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando”, expresó.

¿Cómo reaccionó Belinda al romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Pocas horas después de que la pareja confirmara su relación, la cantante y actriz Belinda, quien estuvo comprometida con Christian Nodal, publicó un enigmático mensaje en sus historias de Instagram, el cual luego eliminó. “Tarde o temprano todo cae por su propio peso”, escribió. Belinda y Nodal estuvieron comprometidos.

Aunque no mencionó directamente el nombre de Nodal, Belinda acompañó su mensaje con su canción Cactus, la cual se especula que hace referencia al dolor que experimentó tras su separación con él. Parte de la letra dice: “No fuiste lo que esperé de ti. No todo fue lo que me mostrabas. Si supieran cómo me tratabas”.

En un comunicado de prensa compartido entonces, Nodal afirmó: “[Belinda y yo] hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro”. Además, pidió respeto por la decisión tomada y expresó su agradecimiento por los momentos compartidos y deseó lo mejor para ambos en el futuro.

