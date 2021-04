Beingolea renunció a presidencia de PPC

Luego de obtener el 1,97% de los votos válidos (274 633) en las elecciones generales del domingo 11 de abril, el excandidato presidencial Alberto Beingolea presentó su renuncia a la presidencia del Partido Popular Cristiano (PPC).

“Mi padre me enseñó que las personas de bien, al ejercer un cargo, asumen las consecuencias si los objetivos no son alcanzados. Por tal razón, presento mi renuncia a la presidencia del Partido Popular Cristiano- PPC con la que me honraron estos años“, señaló Beingolea en una carta dirigida a los miembros de la Comisión Política del PPC.

El excandidato agradeció a los integrantes de su agrupación por el apoyo y trabajo realizado durante su mandato desde el 2017.

“Dejo la presidencia con la seguridad de que nuestra solidez institucional permitirá la aparición de nuevos liderazgos“, añadió.