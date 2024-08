BCP se disculpa por caída y anuncia promo de 5 soles en Yape

El banco lanzó promociones; pero la plataforma había colapsado.

El Banco de Crédito del Perú (BCP) se pronunció en sus redes sociales oficiales para ofrecer “mil disculpas” a sus usuarios. Todo ello se debió a la caída de sus canales el pasado 30 de julio. Esto generó gran incomodidad en la población que emplea esta billetera digital.

En un vídeo compartido en redes sociales anunciaron una serie de promociones a solo 5 soles en Yape y la devolución de cualquier tipo de comisión o mora por aquellos que no pudieron realizar el pago de sus tarjetas o préstamos durante el fallo.

“Sabemos que mis disculpas no son suficientes. El martes pasado se cayeron varios de nuestros canales por varias horas y seguro viviste una tarde para el olvido, pero nosotros no nos olvidamos. Desde no poder pagar tu almuerzo, hasta dar vueltas en un taxi, esperando que se solucione nuestra caída. Te hemos fallado y lamentamos profundamente los inconvenientes que te causamos”, señaló la entidad financiera.

En el mismo clip, el BCP reiteró a sus millones de usuarios que, si alguno no pudo hacer el pago de su tarjeta o préstamo a causa de la caída masiva, la mora o comisión será asumida totalmente por el banco. “Pero no queremos que quede solo en eso. Todo el equipo de BCP y Yape te ofrecemos una disculpa sincera, y además un detalle para aliviar en algo el mal rato que pasaste”, se agrega en la locución del vídeo.

El detalle consiste en el lanzamiento para todo el mes de agosto de una serie de promociones a solo 5 soles a través de Yape. Los usuarios pueden acceder a estas promociones ingresando al aplicativo y dirigiéndose al apartado de Promos. “Elige la que más te guste y úsala en cualquiera de los locales durante todo agosto. Tenemos un millón de promos disponibles. Esperamos que las disfrutes. Nosotros seguiremos trabajando para ser un aliado para ti, sin fallas, y seguir acompañándote en todos tus planes”, remarcó el BCP.

Usuarios reportan caída a pesar de lanzar promociones:

A través de las redes sociales, diversos usuarios han dado a conocer que la aplicación del Banco de Crédito del Perú (BCP) sigue presentando fallos. Esto ha generado frustración, ya que muchos clientes han intentado canjear las promociones anunciadas recientemente; pero se han encontrado con constantes errores.

Los usuarios han compartido capturas de pantalla y mensajes en plataformas como Twitter y Facebook, mostrando los problemas técnicos al intentar acceder a las ofertas de 5 soles a través de Yape. Salieron comentarios como “No puedo canjear las promociones, siempre me sale error” circulan en las redes.