Barrios Altos: Bomberos continúan luchando contra las llamas

Un medio de prensa, constató la lucha de los bomberos que siguen tratando de extinguir las llamas del incendio, declarado el pasado tres de marzo.

Tras más de una semana, los bomberos continúan luchando contra el incendio desatado en la zona de Barrios Altos, en el Cercado de Lima.

Ante ello, el brigadier Adrián Lou, de la Compañía Antonio Larco Número 60, manifestó que existen al menos tres focos activos, a los que los bomberos no han podido acceder, debido a que estos se ubican al centro de la manzana, rodeado de edificaciones que podrían colapsar en cualquier momento.

“Focos, todavía hay, son los focos centrales. Todavía no se tiene acceso. Lo que se está haciendo es hacer acceso, para poder llegar a esos focos”, manifestó el representante del Cuerpo de Bomberos.

A pesar de la situación, el brigadier Lou, precisó que, durante las últimas horas, no se han registrado más colapsos entre las edificaciones comprometidas por el incendio de gran magnitud. “Las estructuras no las estamos tocando. Simplemente, los tenemos a la vista y en verificación de que no vaya a colapsar mientras trabajamos, y enfocados en hacer ingresos”, precisó.