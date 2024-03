Atención, fonavistas: grupo 21 incluirá listas 1 al 19 y a nuevos

SALEN PAGOS MIXTOS CON LOS QUE COBRARON PREVIO Y LOS QUE NO RECIBIERON NADA HASTA HOY

La devolución de aportes del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) sigue siendo un tema crucial para los jubilados que esperan el reintegro de sus contribuciones. Actualmente, se han publicado 20 listas de beneficiarios, y 71.000 personas de los grupos 1 al 19 ya han recibido su desembolso. Además, 64.272 adultos mayores pertenecientes a la lista 20 están obteniendo su pago por primera vez, a la par ya se viene preparando la activación de un grupo mixto de reintegro la segunda quincena de marzo y la posibilidad de seguir con el cronograma en abril con el grupo 21.

La consulta del estado de registro se puede realizar en el sitio web oficial del Fonavi. Los fonavistas titulares sólo necesitarán presentar su DNI para cobrar. En caso de heredar, se requerirá declaración jurada. La Comisión Ad Hoc realizará cálculos de aporte en casos sin suficiente documentación.

Personas prioritarias en el proceso de devolución de aportes del Fonavi

En el proceso de devolución de aportes del Fonavi para marzo 2024, existe un orden de prelación excluyente que determina qué personas tienen prioridad para recibir su devolución. Estas personas son:

Personas mayores de 80 años: Los fonavistas que se encuentren en esta franja etaria son considerados prioritarios y tendrán preferencia en el cobro de sus aportes.

Registrados en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis): Aquellas personas que estén inscritas en el Conadis por tener alguna discapacidad, también serán consideradas prioritarias en el proceso de devolución de aportes.

Personas con enfermedad grave o terminal: Aquellos fonavistas que tengan algún diagnóstico de enfermedad grave o terminal, ya sea como titulares o deudos, también serán considerados prioritarios para recibir la devolución de sus aportes.

Es importante destacar que este orden de prelación excluyente establece una jerarquía en el proceso de devolución, asegurando que aquellos que se encuentren en situaciones más vulnerables o de mayor necesidad sean los primeros en recibir sus recursos.

¿A quiénes se priorizará en las devoluciones del Fonavi?

La ley 31928 señala que se debe atender de forma prioritaria a las personas mayores de 60 años, a las registradas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y a las que tienen alguna enfermedad grave o terminal, sean los titulares o deudos.

De acuerdo con la Comisión Ad Hoc encargada de la devolución del Fonavi, en lo que corresponde a las enfermedades graves, los ex aportantes deberán validar esta condición mediante un certificado expedido por el Minsa, Essalud o el Colegio Médico del Perú. Aún no se precisa si estos documentos serán presentados en el Banco de la Nación o en la Secretaría Técnica del Fonavi.

Comisión Ad Hoc está facultada para realizar cálculo del aporte

En ciertos casos, puede suceder que los fonavistas no cuenten con la información suficiente para demostrar sus aportes al Fonavi. Ante esta situación, la Comisión Ad Hoc está facultada para realizar el cálculo del aporte y realizar pagos a cuenta a favor del fonavista, sin limitar su derecho de recibir un monto adicional, en tanto se acrediten mayores aportaciones.

Es importante destacar que este cobro a cuenta no implica que el proceso de devolución de aportes al Fonavi se detenga. Por el contrario, se busca brindar una solución provisional a aquellos fonavistas que no cuentan con la documentación requerida en su totalidad.

Para acceder a este cobro a cuenta, es necesario que el fonavista presente toda la documentación que esté a su alcance y que demuestre su aporte al Fonavi. Esto puede incluir recibos de pagos, boletas de depósito u otros documentos que respalden la contribución realizada.

Leer también [Dina Boluarte se burla de la pobreza de los peruanos]

¿Puedo perder mi plata si no cobré pese a que me tocaba?

No. Si fuiste seleccionado para el reintegro, pero no pudiste cobrar en el momento asignado, aún puedes hacerlo en cualquier momento presentando tu DNI. Eduardo Gaytán, jefe de la Subunidad de Orientación y Registro de la Secretaría Técnica, asegura que el dinero no se perderá y los beneficiarios pueden acudir a cobrar al Banco de la Nación.

Para conocer si pertenece a la lista de beneficiarios, puede ingresar a la web https://fonavi-st.gob.pe/sifonavi/ y dirigirse a la opción “6 Pendientes de Cobro de Grupos de Pago N° 1 al 19″. De confirmarse el pago, puede acudir a las agencias del Banco de la Nación para realizar el cobro. Así que la devolución no se ha detenido, solo se vienen ajustando detalles técnicos para reiniciar todo en estas semanas ¡Pronto tu plata en tus manos!