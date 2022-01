Ataques de pánico y síntomas de Covid no son lo mismo

En plena tercera ola del COVID-19, con muchos infectados, es normal no querer confiarse y temer contagiarse en algún momento, ya que son muchos y muy diversos los síntomas de este virus. Por ello, los tiempos que corren son ciertamente dados al estrés y al temor.

Conoce los síntomas comunes de la ansiedad y el coronavirus y aprende a diferenciarlos

No solamente estamos preocupados por cómo será el futuro y la nueva normalidad, sino que hay miles de dudas en el aire que aún no hemos podido resolver y no sabremos cuándo lo haremos así que es normal sentir ansiedad de vez en cuando.

Y aunque suene extraño, ¿es posible confundir los síntomas del coronavirus con los de la ansiedad? En realidad no es tan ilógico. Las personas que tienden a sufrir ansiedad crónica creen en muchas ocasiones que van a morir. Experimentan dificultad para respirar, temblores o sudoración en exceso, que fácilmente pueden pasar por síntomas del COVID-19. En una situación así, ¿cómo distinguirlos?

La ansiedad, es un mecanismo adaptativo que nos alerta ante sucesos potencialmente peligrosos, de hecho, en determinadas situaciones, una ansiedad moderada nos puede ayudar a mantenernos concentrados y afrontar objetivos, pero cuando el sistema de respuesta de la ansiedad se desborda, bien por un factor de estrés muy intenso o excesivamente continuado, como estamos viviendo ahora, podemos desarrollar síntomas de un trastorno de ansiedad.

Los síntomas mentales de la ansiedad son: preocupación constante, cansancio, irritabilidad, agitación y problemas para la concentración y el sueño.

Los síntomas físicos son: taquicardia, dificultad para respirar, tensión muscular, temblores, mareos, sudoración, diarrea, dolores de cabeza e incluso desmayos.

SÍNTOMAS DE ANSIEDAD:

Sensación de miedo y nervios

y nervios Pensamientos obsesivos e incontrolables

Comportamientos irracionales, como rituales

Sudoración excesiva o adormecimiento de manos o pies

Dificultad para respirar, hiperventilación

Dolor en el pecho o palpitaciones del corazón

Boca seca, náusea, mareo

Fatigarse fácilmente

Dificultad para concentrarse; la mente se pone en blanco

Irritabilidad

Tensión muscular

Dificultad para controlar los sentimientos de preocupación

Problemas para dormir

Diarrea o colon irritable

SÍNTOMAS COVID-19 (ómicron):

Fiebre (en algunos casos)

Tos leve

Dolores y molestias musculares

Secreción nasal y dolor de garganta

Mucha sed

5 CONSEJOS PARA CALMAR LA ANSIEDAD

Ejercicios de respiración: Cuando sienta que está comenzando a sentirse nervioso o ansioso, comience con este ejercicio simple conocido como respiración cuadrada. En total, va a respirar profundamente tres veces, pero puede hacerlo tantas veces como lo desee para ayudar a aliviar su ansiedad.

En cada una de las tres veces respiraciones, inhale por tres segundos, mantenga el aire por cuatro segundos y exhale por cuatro segundos. Cuando inhale, asegúrese de respirar por su nariz y luego exhalar por la boca.

Visualizar: Otro gran consejo para reducir la ansiedad es ubicarse en uno de sus lugares más seguros y tranquilos. Quizás disfruta escuchar el romper de las olas en una playa cálida y soleada. O quizás le gusta estar caminando en un bosque verde y lleno de vida, donde puede respirar el aire fresco y claro de los árboles.

Donde sea que esté su lugar feliz, visualizarse en este lugar y utilizar sus cinco sentidos puede ser una gran manera de aliviar el estrés.