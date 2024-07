Así le ganas a Sedapal y pagas tu consumo real

CONOCE CÓMO TE AYUDA SUNASS SI TU MEDIDOR ESTÁ SOBREFACTURANDO TU RECIBO

Por: Pablo Boggiano B.

Cobros excesivos, resoluciones infundadas, medidores defectuosos suelen ser los problemas típicos a los que deben enfrentarse el usuario de Sedapal. Por ello, El Men charló con Gabriela Corimanya, coordinadora y vocera de SUNASS (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento), quien recomendó asistir a este ente regulador para obtener defensa al respecto.

¿Qué hace SUNASS ante un consumo irregular reclamado a SEDAPAL y que fue declarado infundado?

Nosotros atendemos el tema de la segunda instancia administrativa. Cuando un usuario coloca un reclamo, la primera instancia es la empresa de agua; cuando el reclamo le sale infundado, el usuario tiene la posibilidad, primero, de presentar un recurso de consideración dentro de los 15 días de notificarse infundado, eso quiere decir que tiene alguna prueba adicional que no consideró cuando puso el reclamo, ¿eso qué significa’, que el expediente de reclamo va a una segunda instancia y esa segunda instancia es SUNASS, lo que atiende el tribunal de instrucción de reclamos está más relacionado a lo que es consumo elevado, lo que resolvemos, gran parte de ellos termina siendo por esta tipología, o sea llega el recibo al usuario y no está de acuerdo con el monto facturado.

¿Qué cantidad de reclamos infundados terminan en apelación?

No todos los reclamos infundados terminan en apelación, tras el reclamo la empresa va a programar una inspección, en que se puede identificar quizá alguna fuga visible o no visible. Lo otro es, por ejemplo, el usuario tiene derecho a solicitar la contrastación del medidor, eso que quiere decir: hecha la inspección, el caño está bien cerrado, no hay fuga el tanque está operando de manera correcta, no hay goteos en la tubería, y lo que solicita es la contrastación del medidor.

¿En qué consiste esa prueba de contrastación?

El término ahora es una verificación posterior del medidor, es decir, el medidor sale de la caja del usuario, va a una empresa que ha elegido, se hace el análisis correspondiente y se determina que el medidor esté operando. Cuando opera sin ningún problema en la resolución va a ir el infundado; si el medidor está sobre registrando quiere decir que está malogrado, no funciona de manera adecuada, etc.

SI GANAS, TE CAMBIAN DE MEDIDOR

¿Si el medidor está fallando y SEDAPAL sigue cobrando, cómo el usuario se puede defender?

Si se hace esa prueba, ese medidor tendrá que ser retirado porque ya se comprobó que no está funcionando correctamente, y lo que va a suceder es que le van a cobrar el promedio de las 6 últimas lecturas y, en un tiempo determinado, Sedapal tendrá que colocarle un medidor que esté funcionando correctamente y que el usuario pague por lo que realmente consume.

A veces no sabemos cómo reclamar y sucede, por ejemplo, se firma una conciliación, el usuario decide fraccionar el pago. Una vez que haya fraccionado, que haya llegado a un acuerdo con la empresa, nadie puede meterse, porque eso es un acuerdo extrajudicial, ya es un convenio firmado entre dos partes, nosotros tampoco podemos hacer nada.

¿De los reclamos que llegan a SUNASS, cuántos se resuelven a favor del usuario y cuantos, a favor de la empresa, qué porcentaje?

Más o menos es 50/50, siempre estamos manteniendo digamos esa tendencia

-A qué iba la pregunta anterior, es que muchos usuarios dicen- y más aún si sus reclamos son adversos- que SUNASS no fiscaliza como debería fiscalizar…

Pueden decir que Sunass no está haciendo un buen trabajo o que mayormente favorece a la empresa. Por ejemplo, estamos hablando de la contrastación del medidor, a veces los usuarios no conocen, no piden la contrastación del medidor…

-Esta contrastación cuesta al usuario

Cuesta siempre y cuando el medidor esté operando correctamente, esa prueba se le carga al usuario, dejó de ser responsabilidad del usuario si el medidor esta sobre registrando, ¿por qué pagar si el medidor esta malogrado?

-Estos medidores son de una calidad óptima

Eso lo podría responder INACAL (Instituto Nacional de Calidad) todos están autorizados por INACAL. El usuario puede acudir con nosotros para brindarle la orientación respectiva.

-Mientras hay un proceso de reclamo, SEDAPAL no puede cortar el servicio

No puede, pero tenemos que estar atentos a las fechas en que lo que se resuelve llegó bajo puerta, o la resolución no la leíste y de pronto, si no apelas y no estás atento a ello, la empresa notifica a su área operativa, se tiene deuda y se tiene que pasar a cortar el servicio. Porque por fechas tiene dos recibos juntos, si bien no existe ‘el paga primero y reclama después’, tenemos que tomar en cuenta es no juntar dos recibos.

-Terminada la instancia con SUNASS y la resolución no fue favorable al usuario la última es la vía judicial, de esos procesos judiciales cuántos favorecen al usuario y cuántos a la empresa

Ojo, el tema judicial va en contra de la empresa y esa data ya es de la empresa.

