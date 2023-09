Asesor presidencial de Dina Boluarte tiene un historial criminal

El comunicador Eduardo Guerrero, quien colabora con el gabinete técnico de la Presidencia de Boluarte, aparece en reportes de la Policía Nacional del Perú

Un nuevo escándalo ha surgido en el círculo cercano de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Una seria denuncia se dirige hacia uno de los colaboradores que trabaja en el Palacio de Gobierno, Eduardo Guerrero Castillo.

Eduardo Guerrero Castillo ocupa el cargo de asesor en el gabinete técnico de la Presidencia, bajo la dirección de Morgan Quero, desde el 23 de julio del presente año. Antes de asumir este puesto, Guerrero ha tenido experiencia trabajando en las administraciones de Pedro Castillo, durante los meses de noviembre a diciembre de 2022, así como en la gestión de José Williams, ex presidente del Parlamento. Además, prestó sus servicios como asesor a Rosa Gutiérrez cuando ella lideraba el Ministerio de Salud.

Sin embargo, lo que no se conocía eran los graves antecedentes en el pasado de Guerrero. Según informan los medios de comunicación, Guerrero tiene registros en la Policía Nacional del Perú (PNP) por intentar quemar a su pareja y por conducir en estado de ebriedad de manera evidente hace tres años.

Historial de terror

El primer incidente se remonta a 2011, cuando Amalia Moreno acudió a la comisaría del distrito limeño de San Isidro para denunciar que el asesor de la presidenta Boluarte la había amenazado con prenderle fuego después de que ella se negara a darle las llaves de un automóvil. Este incidente ocurrió durante una acalorada discusión en la residencia que compartían en ese momento.

“Le dije que se vaya de casa definitivamente; él respondió que se irá solo si le daba el auto y al no querer darle la llave, empezó a lanzar y romper las cosas de la casa. Me retiré y fui a hablar con su mamá, pero él comenzó a amenazarme, que si no le daba el auto o dinero a cambio, me iba a quemar viva y que [yo] se las iba a pagar todas”, se lee en el documento policial.

A pesar de la grave acusación, Amalia Moreno no presentó una denuncia formal contra Guerrero. Solo quedó un registro de su solicitud para que se constatara lo que había ocurrido en su departamento. Por otro lado, Guerrero fue intervenido por agentes de la PNP el 5 de junio de 2012, ya que no tenía la autorización necesaria para utilizar lunas polarizadas en su vehículo. En su defensa, alegó que trabajaba en un canal de televisión.

Ebriedad al conducir

Lo más controvertido en el historial de Guerrero ocurrió el 16 de abril de 2020, cuando dio positivo en una prueba de alcoholemia durante un operativo en el distrito limeño de Surquillo.

Como se recuerda, hace tres años, Perú estaba experimentando los primeros casos de coronavirus. En ese momento, el Gobierno de Martín Vizcarra implementó una serie de medidas para evitar aglomeraciones y prevenir la propagación del virus. Sin embargo, Guerrero no habría cumplido con estas medidas.

La Policía calificó las acciones del asesor de Dina Boluarte como delitos contra la seguridad pública, lo que resultó en una sanción que tuvo que cumplir. Estos hechos indican que Guerrero enfrentó consecuencias legales por su comportamiento durante el período inicial de la pandemia en el país.

