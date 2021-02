Aseguran que no habrá fraude de ninguna manera

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas, garantizó elecciones correctas y rechazó cualquier insinuación de fraude.

Durante un seminario internacional, dirigido a candidatos y equipos de campaña, dijo que “es sumamente delicado hablar de fraude electoral en medio de un proceso en desarrollo” y recordó que desde el 2001 no existe un informe de misiones nacionales o internacionales que concluya en ese sentido.

Dijo que los procesos de exclusión de tachas y decisiones de la justicia electoral tienen partes disconformes que protestan y reclaman, con grupos políticos con distintos modales en relación con la democracia, y las “reacciones suelen tener a veces un lenguaje particular”.

Leer también [“El JNE ha perdido la confianza del pueblo”]

“Hablar de un fraude electoral es un hecho que no vamos a permitir, no solo que no se produzca, sino que tampoco se anuncie o se perturben los comicios en medio de las circunstancias tan difíciles que estamos pasando“, manifestó.