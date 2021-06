Arequipa en contra de cerco epidemiológico dispuesto por el Gobierno

Tras la detección de un segundo caso de coronavirus con la variante de la India (Delta) en Arequipa, el Gobierno Central dispuso la implementación de un cerco epidemiológico a fin de evitar que esta mutación se desplace hacia otros lugares. Sin embargo, las autoridades locales no están de acuerdo con esta medida, pues consideran que se decidió de manera unilateral y que esto tampoco garantiza que los contagios de COVID-19 se reduzcan.

Argumentan que decisión se llevó a cabo de manera unilateral

“Mientras no exista una comunicación, no vamos a acatar esa disposición. Es una decisión intransigente. No creemos que sea una medida correcta por el tiempo planteado. Solicitamos una cuarentena focalizada por distritos”, manifestó el titular de la Geresa, Christian Nova.

Por su parte, el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, pidió que el cerco no sea de 21 días, sino de 7. “En ese periodo se deberá ampliar la vacunación, terminar de descongestionar los hospitales y fortalecer los estudios del Instituto Nacional de Salud (INS)”.

De igual manera, remarcó que más del 90% de los casos en Arequipa corresponden a la variante lambda (C.37). “Lo que sucede en la región no es por la variante delta, pero nos preocupa que esté en otras partes del sur. Se hace el cerco epidemiológico para evitar que se pueda expandir, como ha ocurrido en otros países muy desarrollados”.