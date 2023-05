Aprueban moción que declara persona no grata a presidente de México

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó la moción que declara persona no grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La moción fue aprobada por mayoría con 11 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones.

El documento rechaza las recientes declaraciones vertidas por el mandatario mexicano sobre la situación política y de gobernabilidad en el Perú.

Asimismo, la moción refiere que las afirmaciones del presidente de México constituyen una violación al derecho internacional.

Durante la sesión, AMLO fue cuestionado por los parlamentarios ya que, en su consideración, habría tenido injerencia en los asuntos internos de Perú.

Previo al debate de la moción, el mandatario aseguró que es un “orgullo” la declaración de persona non grata. “Para mí es un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren non grato”, dijo durante una rueda de prensa de hoy.

En días anteriores, López Obrador calificó de “usurpadora” a la presidenta de la República, Dina Boluarte, tras negarse a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú al considerar que “legitimaría el golpe de Estado ocurrido”.