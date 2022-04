Antonio Cartagena la rompió en Trujillo

No cabe duda que Antonio Cartagena es uno de los mejores cantantes de salsa en el Perú y que ha sabido mantenerse en la cúspide de sus éxitos.

Prueba de ello, es el público que coreaba sus mejores éxitos tales como “Necesito un amor“, “Sin ti “,” Ni siquiera” entre otros, brindándonos lo mejor de su repertorio y manteniendo la lírica intacta de su voz.

Leer también [Tony Succar no logró llevarse el Grammy a ‘Mejor Álbum Tropical Latino’]

Asimismo, manteniendo su humildad y entregándose a su público trujillano quienes abarrotaron el centro de esparcimiento a orillas de la playa en Huanchaco.

“Me hace feliz y me emociona comprobar que mi público me quiere y a Dios gracias trabajo no me falta para seguir cumpliendo mis responsabilidades“, dijo.