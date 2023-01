Aniversario 488: municipalidad de Lima cancela celebraciones

Rafael López Aliaga informó que este año se cancelará la serenata a Lima y el desfile por las muertes ocurridas en las manifestaciones

CANCELADO. Para el conocimiento de muchos, la fundación de Lima se dio un 18 de enero de 1535, por lo que en pocos días la capital estaría próximo a cumplir 488 años de creación y la municipalidad había programado una serie de actividades para celebrar este acontecimiento.

Sin embargo, este año no habrá celebraciones, ya que a raíz de las últimas muertes suscitadas en el interior del país durantes las violentas manifesaciones que se viven en contra del gobierno de Dina Boluarte, el alcalde de Lima decidió suspender todas las actividades.

Por su parte, el burgomaestre, Rafael López Aliaga, informó que este año se cancelan la serenata a Lima y el desfile serán cancelados, mientras que, los únicos actos que sí se realizarán serán la misa y Te Deum, y la sesión solemne.

“Yo he consultado con los regidores más cercanos en Lima y hemos decidido que no podemos celebrar nada el 18 de enero”, informó a la prensa López Aliaga.

Yo no puedo celebrar si tengo dos policías que salen al cuidado de la población de Juliaca, y uno termina golpeado y al otro no lo dejan salir y lo queman vivo, con qué cara; yo no voy a celebrar nada”, agregó.

MUERTES EN PROTESTAS

La presidenta de la República, Dina Boluarte lleva un poco más de 34 días días en el cargo y hasta la fecha se registran un total de 45 decesos entre policias y manifestantes en consecuencia de las últimas violentas manifestaciones que se vienen en diferentes regiones del país.

TOQUE DE QUEDA EN PUNO

El martes 10 de enero, el Poder Ejecutivo publicó en el diario oficial El Peruano el decreto de urgencia de inmovilización social obligatoria por tres días en Puno ante la crisis desatada por las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.