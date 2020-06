Angie Jibaja llamó ‘bruja’ a Magaly Medina y esta no se quedó callada

Angie Jibaja mostró todo su malestar en un video subido a sus redes sociales, donde tilda de “bruja” a Magalay Medina, esto a raíz de que la conductora le haga una entrevista a Ricardo Márquez. Sin embargo, la “Urraca” no se quedó callada y le respondió.

La modelo utilizó su cuenta de Instagram para despotricar en contra de la popular periodista, afirmando que la conductora defiende a un feminicida.

“Qué le pasa a esta mujer, oye bruja, acá hay un tema de feminicido, 4 balazos, dos policías heridos. ¿Qué tanto show Magaly? Anda haz tu show a otro lado y deja de levantarle la voz a una chica que ha estado en una situación horrible. ¿Tú no eres madre no? Se nota que no eres madre”, expresó Jibaja.

Ante esto, la conductora de “Magaly Tv la firme” salió a defenderse con todo en la última edición de su programa, afirmando que está siendo objetiva al mostrar los dos lados de la historia.

“Lo que a ella no le gusta es que hablen, una historia tiene varios lados”, aseguró Magaly Medina, quien luego le recordó a Angie Jibaja que, como periodista, debe dar a conocer todas las versiones de un acontecimiento.

Magaly le recalcó a la “Chica de los tatuajes” que ella no es una periodista sobona y que si tiene que volver a hablar de ella lo volverá hacer ya que se debe a su público.

“Tú quieres que yo venga, como hacen otros: “pobrecita Angie, hay que ayudarla”, yo no puedo hacer eso, yo me debo al público, no a ti”, añadió