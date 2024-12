Andrés Hurtado busca arresto domiciliario antes de fin de año

Andrés Hurtado argumenta que no hay nuevas pruebas que justifiquen su prisión preventiva

El presentador Andrés Hurtado, actualmente bajo prisión preventiva por acusaciones de tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos, ha solicitado al Poder Judicial cambiar esta medida por arresto domiciliario o grillete electrónico. Su abogado, Elio Riera, presentó el pedido ante el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien programó una audiencia para evaluar el caso el próximo 20 de diciembre.

Riera argumenta que no existen nuevas pruebas que justifiquen la prisión preventiva y sostiene que el peligro procesal ha disminuido. Según su defensa, en más de dos meses de detención no se ha avanzado significativamente en la investigación. Además, la Fiscalía no ha aportado evidencias adicionales que refuercen la acusación.

Como parte de su estrategia legal, Riera ha incorporado al abogado Russell Robles para trabajar en la defensa del presentador, acusado de mediar en una presunta coima de $500,000 entregada al empresario Javier Miu Lei para beneficiar a su empresa. La Fiscalía señala que el soborno buscaba el levantamiento de una incautación de oro, aunque existen discrepancias sobre el monto total, que podría ascender a $1 millón, según otras versiones.

Una diligencia clave será la reconstrucción de los hechos, programada para el 16 de diciembre. En esta, el confesor Iván Siucho, principal testigo, deberá detallar cómo se entregó el dinero y a quién. La defensa busca demostrar posibles inconsistencias en el relato, cuestionando si existen cámaras de seguridad que respalden las declaraciones.