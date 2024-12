Andrea San Martín llama «narcisista» a Deyvis Orosco

Andrea San Martín califica de «narcisista» a Deyvis Orosco en medio de su disputa, acusándolo de manipular y desprestigiar a sus exparejas

La disputa entre Andrea San Martín y Deyvis Orosco sigue escalando. Después de que el cantante hiciera una indirecta sobre ella durante su presentación en el Parque de las Leyendas, San Martín no tardó en reaccionar. Orosco, cansado de los ataques de la influencer, lanzó un mensaje en el que, a modo de consejo para los niños presentes, dijo: “En algún momento te va a tocar una loca en tu camino, y cuando crezcas, dedícale esto, que suena y dice así”, antes de interpretar su canción No te creas tan importante. Aunque no mencionó a San Martín directamente, muchos interpretaron que la indirecta iba dirigida a ella.

El mensaje de Orosco provocó la furia de la empresaria, quien, en respuesta, lo tildó de “narcisista” a través de un video compartido en redes sociales. En el clip, San Martín mostró cómo los narcisistas suelen manipular y desprestigiar a sus exparejas cuando pierden el control en una relación.

Lee también:

El material explica cómo estas personas proyectan sus propios defectos sobre los demás y no sienten culpa por el daño que causan. Con esto, Andrea sugirió que el comportamiento reciente de Deyvis sigue este patrón.

La influencer no se detuvo ahí y, en un segundo ataque, expuso una conversación de Jordi Orosco, primo de Deyvis, donde este lamentaba la falta de homenaje a su padre, Enrique Orosco, en la bioserie Tu Nombre y El Mío. Según la serie, el bajista había sido retratado como estéril, lo que causó la molestia de la familia Orosco. En sus comentarios, Jordi expresó su desacuerdo con la forma en que se trató la imagen de su padre, y la influencia de San Martín aprovechó para añadir un mensaje contra el cantante: «El narcisista y la ausencia de culpa. No sienten ningún remordimiento por el daño que causan», agregó.