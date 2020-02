Anahí fuerte contra su enfermedad

La actriz Anahí de Cárdenas, quien viene enfrentando una lucha constante frente al cáncer de mamá, dio a conocer a través de sus redes sociales que el proceso que está viviendo, le está siendo muy incómodo y un tanto complicado.

“Las mañanas se han vuelto un poco pesadas. No estoy durmiendo bien. Me levanto con mucho calor y luego me da frío. Me levanto varias veces con hambre. Los gatos se trepan encima y pisan lo que no deberían pisar”, se puede leer en su post.

Asimismo, Anahí señala que puede haber momentos en lo que se siente extremadamente mal, pero que siempre trata de aceptar la situación porque es parte del proceso para poder recuperarse.

“Me encantaría poder controlar mi temperatura corporal. No me viene la regla hace meses y estoy como en una menopausia inducida. Es parte del proceso, me dicen. Claro, y estoy totalmente entregada al proceso, pero de que jode, jode”, finalizó la actriz