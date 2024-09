AMLO niega adicción de México al fentanilo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró el domingo en su último informe de gobierno que el país no tiene la adicción al fentanilo que padece Estados Unidos por “nuestras costumbres”.

“¿Cómo se explica que nosotros no tenemos lo que lamentablemente padecen nuestros vecinos, que por el consumo del fentanilo tristemente, pierden la vida 100.000 jóvenes cada año? Nosotros no tenemos esa adicción, ¿y por qué no tenemos esa adicción por las drogas?, por nuestras culturas, por nuestras costumbres”, aseguró López Obrador.

El mandatario nacional recordó que, por esa razón, le dicen a Estados Unidos que atiendan las causas, pues detener a capos del narcotráfico o destruir el fentanilo no resolverá el problema general de las adicciones.

“¿Por qué hay tanto consumo?, ¿qué no tiene que ver con el desamor, con la desintegración de las familias, con el abandono a los jóvenes?, ¿qué se va a resolver el problema solo deteniendo a capos del narcotráfico?”, agregó.