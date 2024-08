Amenazan con matar a empresaria de mototaxi

En San Juan de Lurigancho, trabajadores de la empresa de mototaxis “Amigos de Villaflores” enfrentan amenazas continuas para abandonar el paradero formal en Caja de Agua, asignado por el municipio distrital.

La gerente de la empresa, identificada como Norma, reveló que la noche del último miércoles, desconocidos dejaron un arreglo floral y un sobre manila con un mensaje amenazante y siete balas en la puerta de su domicilio. “Me indican que no están con la nariz pintada (…) que me ponga al margen“, comentó Norma.

Las amenazas comenzaron el 19 de julio, cuando la empresa, que agrupa a 120 mototaxistas, tomó posesión del paradero. Norma informó que ya se ha presentado una denuncia formal en la Comisaría de Zárate y solicitó a las autoridades que intervengan.