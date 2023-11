Amenazan con armas a fiscal de Iquitos y le roban S/12.000

Representante del Ministerio Público retiró el dinero minutos antes de ser asaltado por ladrones

En plena luz del día, un fiscal fue asaltado en el cruce de las calles Calvo de Araujo con Francisco Bolognesi, en la ciudad de Iquitos, región de Loreto. Según la información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), el incidente tuvo lugar la tarde del sábado 11 de noviembre.

Cuatro delincuentes, armados, se aproximaron al fiscal, identificado como Claudio Ray Arévalo Alva, amenazándolo de muerte para robarle la cantidad de S/12,000 que había retirado minutos antes de una agencia bancaria del BBVA. Los asaltantes llegaron al lugar en dos motos lineales.

El momento del asalto fue capturado por cámaras de seguridad cercanas, donde se observa cómo los ladrones amenazan al fiscal con armas de fuego y luego huyen en dirección este.

Las autoridades, específicamente los efectivos policiales del Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Iquitos, han comenzado una investigación para identificar y detener a los responsables de este delito.

Inseguridad en Perú

Un estudio reciente de CID Gallup, una empresa regional especializada en investigar mercados y llevar a cabo encuestas, reveló que Perú y Ecuador son los países con la mayor cantidad de ciudadanos que perciben un aumento en los niveles de inseguridad en sus territorios.

“La percepción de la criminalidad está en aumento en varios países de la región. Perú y Ecuador lideran la lista con un abrumador 87 % de su población sintiendo que la criminalidad está en alza”, puntualizó CID Gallup, a través de su cuenta oficial de la red social X.

Siguiendo a Perú en el estudio de CID Gallup, los países con porcentajes significativos de ciudadanos que perciben un aumento en la inseguridad son Costa Rica (82%), Panamá (72%), Argentina (68%), Colombia (67%), República Dominicana (59%), Nicaragua (55%), Guatemala (54%), Honduras (49%), México (41%), Venezuela (31%), y El Salvador (3%).

Faltan 35 mil policías para erradicar delincuencia

Durante una entrevista en el programa “Punto Final”, el General de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria Angulo, destacó que “el sistema penal ha sido rebasado” Se señala que la responsabilidad recae en diversos sectores del Gobierno, y el General hizo un llamado urgente para abordar esta situación.

Dentro de los problemas identificados, se resaltó la falta de recursos logísticos para enfrentar la delincuencia común y el crimen organizado, particularmente en los distritos de Lima Metropolitana que siguen en estado de emergencia, como San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres.

Se informó que la PNP está trabajando en tres áreas estratégicas: mejorar las medidas preventivas, aumentar las operaciones policiales y fortalecer la investigación criminal para desmantelar organizaciones delictivas.

No obstante, la realidad es que actualmente no hay suficiente personal policial para llevar a cabo esta misión de manera efectiva, ya que el país carece de aproximadamente 35 mil efectivos necesarios para garantizar una ejecución adecuada de las operaciones.

“Tenemos una brecha acumulada de muchos años, en muchos de los aspectos operacionales, no solamente en la cantidad de potencial humano que tenemos que emplear para las labores de prevención (…) los dos años de pandemia nos quitaron 10 mil [estudiantes de Policía] de no egresar y 6.000 que se fueron, ahí no más había 16 mil”, indicó Zanabria en Punto final.