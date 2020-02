Alistan pagos para excluidos del FONAVI

En mayo próximo saldría una nueva lista de devolución de aportes para los fonavistas, la cual debería salir ya con los pagos completos (más reintegros) luego de que el Tribunal Constitucional (TC), hace dos años, declarara improcedente el monto de los pagos que se venían ejecutando los cuales no correspondían a la realidad de cada fonavista (devolución de 10.69 soles mensuales). En esta siguiente relación también deben figurar los excluidos, aquellos que por diversas razones, nunca han cobrado.

Inicia tus trámites de inmediato para cobrar en la siguiente lista

De esta manera, si formas parte de los excluidos y aún no has cobrado tu deuda de FONAVI, porque te hicieron pensar que no te correspondía nada, entonces inicia el procedimiento de inmediato pues no existe ningún ex aportante que se vaya a quedar sin cobrar; para ello existen dos maneras, que te la explicamos a continuación.

Al respecto, Andrés Alcántara Paredes, presidente de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú, señaló que en el marco del cumplimiento cabal de la ley 29625, los representantes de la ANFPP, ante la Comisión Ad Hoc propusieron dar soluciones para facilitar y viabilizar la incorporación de los fonavistas injustamente excluidos, por mantener deudas con el Banco de Materiales, deudas por obras de electrificación y/o obras de agua, deudas, que se convirtieron en impagables por los prestatarios del Banco de Materiales, generados por los intereses moratorios.

PRIMERA FORMA

Alcántara señaló, que el primer paso, para la incorporación de los ex aportantes excluidos, es el sinceramiento de las deudas de los fonavistas prestatarios al Banco de Materiales, eliminando los intereses moratorios, que aprobó anteriormente la Comisión Ad Hoc creada por la ley 29625, pues los excluidos son los prestatarios fonavistas que pagaron, y los fonavistas que aún mantienen deudas y que ahora tienen la oportunidad de pagar la deuda reducida, solo al capital y al interés compensatorio.

SEGUNDA FORMA

El segundo paso y definitivo, para la reincorporación de los fonavistas excluidos será con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a la Demanda de Inconstitucionalidad contra la ley 30114, interpuesta por nuestra Asociación Nacional de Fonavistas- ANFPP, por violar los derechos constitucionales de los fonavistas, precisó Alcántara.

Como se sabe, la injusta Ley 30114 y su reglamento perverso con el DS.0167-2014-EF ya no existe, según lo sentenció el Tribunal Constitucional en su pronunciamiento del 25 de noviembre del año pasado, entonces ésta es tu gran oportunidad si aún no has hecho tu trámite.