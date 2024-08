Alianza Lima lidera el Clausura tras vencer a Los Chankas en Andahuaylas con gol de Pablo Sabbag

Alianza Lima se impuso a Los Chankas en Andahuaylas por la mínima y ahora lideran el Torneo Clausura.

Alianza Lima derrotó 1-0 a Los Chankas el sábado 24 de agosto en la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El partido se jugó en el estadio de Andahuaylas, hogar del equipo local.

Gol decisivo de Pablo Sabbag

Pablo Sabbag anotó el único gol del partido al minuto 81, asegurando el segundo triunfo consecutivo de Alianza Lima. Este resultado consolida al equipo en el primer lugar del Clausura y lo acercó a los líderes en la tabla acumulada. Sabbag, además, marcó su segundo gol consecutivo. En contraste, Los Chankas acumulan siete partidos sin ganar, lo que los ha relegado en la clasificación.

Pausa en el torneo y próximos encuentros

El torneo entrará en receso por la participación de la selección peruana en las Eliminatorias 2026. Al reiniciarse, Alianza Lima enfrentará a Carlos A. Mannucci el sábado 14 de septiembre a las 19:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva. Por su parte, Los Chankas se medirán ante Melgar el domingo 15 en el estadio de la UNSA en Arequipa a las 15:30 horas.

¿Qué se dijo sobre Paolo Guerrero en la previa?

Antes del partido, el director deportivo de Alianza Lima, Bruno Marioni, habló sobre la posible incorporación de Paolo Guerrero al equipo. Marioni indicó que Guerrero está muy identificado con el club, pero primero debe quedar completamente “libre” para negociar.

“Nosotros como hemos mantenido siempre la misma postura y el mismo pensamiento. Un día o dos días, él (Paolo Guerrero) creo, leímos todos, que salió una resolución que a partir del lunes quedaba en posibilidad de estar libre. Mientras que esa situación no surja nosotros no podemos no podemos tomar ningún tipo de postura”, expresó Marioni.

Marioni Ilusiona a la hinchada

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Guerrero se sume al equipo para luchar por el título nacional, Marioni dejó un mensaje alentador para los hinchas de Alianza Lima. Destacó que, si el equipo gana el Clausura, podría enfrentarse a Universitario, ganador del Apertura 2024, en la final.

“Hablar de Paolo, es hablar de Alianza en definitiva. Está muy identificado, lo ha expresado en innumerables veces. Los caminos en estos últimos tiempos no se han podido cruzar”, afirmó Marioni, quien también señaló que el martes podrían haber novedades sobre el futuro de Paolo Guerrero.